Equateur : Fernando Villavicencio, candidat à la Présidentielle, tué par balles

Fernando Villavicencio, 59 ans, ancien journaliste et candidat centriste à l’élection présidentielle d’Equateur (les sondages le plaçaient en deuxième position des intentions de vote), a été tué par balles à la sortie d’un meeting, ce 9 août 2023, probablement par une bande criminelle liée au narcotrafic. L’Etat d’urgence a été déclaré. Mais la date des élections, le 20 août 2023, n’a pas été modifiée.

L’Equateur est sous le choc. Certes, le pays vit avec la violence des bandes criminelles organisées, notamment liées au trafic de stupéfiants. Durant la campagne des élections municipales de février 2023, deux candidats à un poste de maire avait été abattus par balles.

Mais aucun assassinat n’avait encore atteint un personnage aussi haut placé que Fernando Villavicencio. Le centriste de 59 ans, proche du président Guillermo Lasso, était en effet en position de se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle du 20 août 2023.

Fernando Villavicencio, ancien journaliste combattant la corruption en Equateur, assassiné selon la méthode des tueurs à gages

Ce 9 août 2023, l’ancien journaliste est tué par balles en pleine rue, à la sortie d’un meeting. Le parquet a fait état de « neuf blessés, dont une candidate à l’Assemblée, et deux policiers ». La sécurité a également tué un des assaillants. Une trentaine de balles auraient été échangées. D’après El Universo, Fernando Villavicenciode a été assassiné « selon la méthode des sicarios (tueurs à gages), avec trois balles dans la tête ». Son équipe avait fait état de menaces contre lui, venant notamment du chef d’un gang de narcotrafiquant.

Durant cette campagne, Fernando Villavicenciode s’était fait le chantre de la lutte contre la corruption. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l’organisation criminelle « Los Lobos » a revendiqué l’assassinat. Elle promet d’abattre tous les dirigeants politiques « qui ne tiennent pas leurs promesses vis-à-vis des gangs qui les financent ».

Le président Guillermo Lasso a décrété l’état d’urgence pour 60 jours. Mais il a maintenu la date des élections anticipées au 20 août 2023. Elu en 2021 mais menacé par une procédure de destitution, Guillermo Lasso avait décidé d’utiliser l’outil constitutionnel dit de la « mort croisée ». Elle entraîne une démission du président, une dissolution de l’assemblée, et la tenue de nouvelles élections dans les 90 jours. Le président élu fin août bouclera le mandat commencé en 2021, soit pour un an et huit mois seulement. Guillermo Lasso n’a pas souhaité se présenter à ces élections.

Au moment de sa mort, Fernando Villavicenciode occupait la deuxième place dans les sondages, avec environ 13% d’intention de vote. L’avocate Luisa Gonzalez, proche de l’ex-président de gauche Rafael Correa, faisait la course en tête avec 26,6 %. Suivaient le leader indigène écologiste de gauche Yaku Perez (12,5 %) et l’ancien vice-président de droite Otto Sonnenholzner (7,5 %). Tous trois ont décidé de suspendre leur campagne électorale.