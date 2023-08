Niger : la Cedeao prête à intervenir militairement

Dix jours après le coup d’état qui a renversé le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, la Cedeao s’est affirmée prête à intervenir militairement pour rétablir le pouvoir légitime à Niamey. L’alliance des pays d’Afrique de l’Ouest avait laissé aux putschistes jusqu’au 7 juillet 2023 pour rendre le pouvoir. Le Mali et le Burkina Faso, eux aussi dirigés par des juntes militaires, seraient prêts à soutenir leur voisin nigérien en cas d’attaque de la Cedeao.

Le putsch militaire qui a renversé, le 26 juillet 2023, le président élu du Niger, Mohamed Bazoum, va-t-il embraser l’Afrique de l’Ouest ? Le pays est le troisième état du Sahel récemment victime d’un putsch, après le Mali et le Burkina Faso. Dans les trois cas, la Russie et notamment le groupe paramilitaire privé Wagner soutiennent les juntes au pouvoir.

Le 30 juillet 2023, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) a déclenché une série de sanctions contre le Niger (dont la coupure de l’approvisionnement électrique par le Nigeria, qui fournit 70% de l’électricité consommée au Niger), et a laissé une semaine aux putschistes pour rétablir les fonctions du président Bazoum, sous peine d’utiliser « la force ».

La Cedeao prêt à utiliser « la force » pour rétablir le président Mohamed Bazoum

L’ultimatum prend fin ce lundi 7 août. Ce samedi 5 août, la Cedeao a indiqué qu’elle était bel et bien prête à intervenir militairement. « Tous les éléments d’une éventuelle intervention ont été élaborés lors de cette réunion, y compris les ressources nécessaires, mais aussi la manière et le moment où nous allons déployer la force », a indiqué le commissaire chargé des Affaires politiques et de la Sécurité, Abdel-Fatau Musah.

L’instance veut toutefois privilégier la voie diplomatique. Les pays membres de la Cedeao ne sont d’ailleurs pas unanime sur le sujet. Le Mali et le Burkina, suspendus des instances de la Cedeao, ont annoncé qu’ils seraient solidaires du Niger et que toute intervention militaire serait considérée comme « une déclaration de guerre » à leur encontre. Le Tchad a indiqué qu’il ne participerait pas à une éventuelle attaque contre le Niger.

La ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a pour sa part estimé que cette intervention était « une menace crédible ».