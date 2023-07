Europalia : un festival belge pour mettre en valeur la Géorgie, qui veut entrer dans l’UE

Europalia, l’un des plus importants festivals culturels de Belgique, mettra la Géorgie à l’honneur cette année. Au-delà de la volonté de faire connaître la culture de ce pays, les organisateurs assument la part de « diplomatie culturelle » de l’événement. La Géorgie souhaite en effet devenir candidate à l’adhésion à l’Union européenne. Et espère, a minima, le reconnaissance internationale d’une ingérence militaire russe sur ses terres.

« Le festival Europalia est devenu l’une des manifestations culturelles les plus emblématiques en Belgique et participe à son rayonnement international« . La présentation est signée de la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib. Europalia accueillera, pour sa 55ème édition à partir du 4 octobre 2023, la Géorgie comme nation invitée.

Concerts, danse, cinéma, littérature, théâtre, expositions multiples… Pendant quatre mois, la Belgique se mettra à l’heure géorgienne. « Le choix de la Géorgie comme 55e pays invité est un choix ambitieux et juste. C’est un pays au carrefour de civilisations (…) dont l’esprit de résilience et la fierté nationale ont traversé les époques et bat encore aujourd’hui dans le cœur des Géorgiens« , explique Hadja Lahbib. La ministre assume d’ailleurs que cet événement est une opération de « diplomatie culturelle« .

La Géorgie veut profiter d’Europalia pour faire connaître la situation politique du pays

La ministre géorgienne de la Culture Thea Tsulukiani veut d’ailleurs se servir d’Europalia pour faire connaître, aussi, la situation géopolitique du pays, et sa volonté d’adhérer à l’Union européenne. En effet, si Bruxelles a accepté une procédure accélérée de de demande de candidature pour l’Ukraine et la Moldavie, mi-2022, en raison notamment de la présence de troupes russes sur place, la Géorgie, qui avait fait sa demande en même temps, en mars 2023, est restée en salle d’attente.

La Commission européenne a demandé au pays de faire des efforts sur la corruption, la gouvernance, la démocratie… Ils seront évalués tous les ans. Europalia est donc une occasion pour la Géorgie de pousser ses pions diplomatiques.

« La Géorgie continue d’être occupée militairement par l’armée russe. C’est une nation qui s’est façonnée lutte après lutte et qui a su jouer un rôle de rempart pour le reste du continent européen. J’espère qu’on pourra également montrer comment on survit en tant que toute petite nation de 4 millions d’habitants. On est toujours là et on lutte pour accéder à l’Europe« , indique ainsi, combative, Thea Tsulukiani.