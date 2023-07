Monde : les préjugés sexistes ont la vie dure

Un rapport du PNUD, publié mi-juin 2023, montre que les préjugés sexistes dans le monde n’ont pas reculé en dix ans. Cet « enracinement » met en danger les droits des femmes, et même le développement humain mondial.

C’est aussi contre-intuitif que préoccupant. Les campagnes de communication mondiales et locales, dans la foulée du mouvement MeToo, n’ont pas fait reculer les préjugés sexistes. C’est le constat inquiétant d’un rapport du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), rendu public le 12 juin 2023. Dix ans après une précédente étude, rien n’a changé, ou presque.

90% de la population mondiale a au moins un des sept préjugés sexistes pointés par le PNUD

Le PNUD s’est appuyé sur les données du World Values Survey, un projet international sur l’évolution des valeurs et des croyances dans le monde. Mené dans 80 pays couvrant 85 % de la population mondiale, il a permis de dégager sept préjugés sexistes. La conclusion du PNUD est sans appel : « les normes sociales basées sur les préjugés de genre sont largement répandues dans le monde : près de 90 % de la population a au moins un préjugé » sexiste.

Ces « préjugés sont répandus chez les hommes et les femmes, suggérant qu’ils sont profondément incrustés et influencent les hommes et les femmes à des degrés similaires » ajoute le rapport. 49% de la population mondiale estime ainsi que les hommes font de meilleurs dirigeants politiques que les femmes. Ils ne sont en miroir que 27% à penser qu’il est essentiel pour la démocratie que les femmes aient les mêmes droits que les hommes.

43% pensent que les hommes font de meilleurs dirigeants d’entreprise, et 46% qu’ils ont davantage droit à un emploi. Pire, sans doute : 25% pensent qu’un homme a le droit de battre sa femme.

« Sans s’attaquer à ces normes sociales de genre, nous ne parviendrons pas à l’égalité hommes-femmes ni aux objectifs de développement durable », pointe le rapport. C’est d’autant plus problématique que, pour la première fois depuis la fin de la Seconde guerre mondiale, le développement humain moyen recule dans le monde, dans la foulée de la pandémie de Covid-19.

Pedro Conceição, du PNUD, conclut : « les normes sociales qui limitent les droits des femmes sont également préjudiciables à la société dans son ensemble, freinant les progrès du développement humain ».