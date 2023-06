La contre-offensive ukrainienne progresse lentement

Lancée le 5 juin 2023, la contre-offensive de l’armée ukrainienne, dans le sud-est du pays, progresse, ayant déjà franchi, sur le front central, la première ligne russe. La seconde ligne devrait donner davantage de fil à retordre aux troupes ukrainiennes. L’objectif de Kiev est de couper en deux les lignes russes, pour priver celles stationnées en Crimée et autour de Kherson de ravitaillement.

Préparées depuis des mois, à grand renfort d’armement occidental, la grande contre-offensive de l’armée ukrainienne a démarré, le 5 juin 2023. La président russe Vladimir Poutine l’a confirmée le 9 juin, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky le lendemain.

Un contre-offensive ukrainienne sur trois fronts

L’attaque se déploie sur une zone de 80 kilomètres de large, sur trois fronts. Le premier, « l’axe central« , concentre le plus gros des troupes de cette première vague, avec 7 brigades d’au moins 200 chats ou blindés légers. Il vise le port de Marioupol, et est parti de Velyka Novossilkla, à 100 km de là. Sur ce front, les troupes ukrainiennes ont pris le contrôle des bourgades de Blagodatné, Makarivka, Neskoutchné et Storojevé.

La progression semble plus difficile sur le front nord-est. L’armée ukrainienne y tente d’encercler la ville de Bakhmout, que l’armée russe a fini par prendre, voici quelques semaines, après des mois de combat. Enfin, sur le front sud, trois bridages ukrainiennes avancent avec la ville Melitopol en ligne de mire.

Il semble inéluctable que la première ligne russe cède rapidement sur ces trois fronts. Mais l’essentiel des défenses et fortifications russes sont situés sur la seconde ligne. Son franchissement risque de nécessiter de longs combats et de lourdes pertes de part et d’autre.

L’armée ukrainienne aurait conservé une part importante de ses troupes en réserve. Elle pourrait en engager une partie dans les jours qui viennent, afin de soutenir l’avancée sur les trois fronts. L’objectif de l’état-major ukrainien semble être d’atteindre la mer d’Azov le plus rapidement possible, soit à Marioupol, sous au sud de Melitopol. Cela permettrait de couper les lignes de ravitaillement des troupes russes situées en Crimée et autour de Kherson, et donner ainsi un avantage stratégique crucial à Kiev.