Allemagne : des membres de « Dernière génération » visés par une enquête pour « soutien à une organisation criminelle »

La police allemande a procédé à des perquisitions au domicile de plusieurs membres du collectif « Dernière génération », des activistes qui alertent sur le changement climatique par des actes de désobéissance civile ou des actions coup-de-poing. L’enquête en cours porte sur des accusations de « formation ou soutien d’une organisation criminelle ». Faire des activistes climatiques des criminels ? Légalement, la position se défend. Ethiquement, elle n’a aucun sens.

Alerter sur le changement climatique autorise-t-il à enfreindre la loi ? Le débat est aussi vieux que la désobéissance civile, et ce bon vieux Henry David Thoreau aurait sans doute son mot à dire sur le sujet. Pour l’instant, les autorités allemandes ont choisi, sans ambiguïté, et elles ont décidé de frapper, fort, les militants de « Dernière génération« .

Ce collectif s’est rendu terriblement visible par des actions coup-de-poing largement médiatisée. Blocage de routes et de rues (y compris en se collant les mains ou les pieds dessus), dégradations d’oeuvres d’art, jet de peintures sur divers symboles du pouvoir… Aucune de ces actions, considérées comme des troubles à l’ordre public ou des dégradations volontaires, ne sont légales en Allemagne.

Une enquête pénale contre des membres de Dernière génération pour « formation ou soutien d’une organisation criminelle »

Des centaines de procédures judiciaires sont en cours contre des membres de « Dernière génération« . Récemment, le tribunal de Heilbronn (Sud-Ouest) a condamné trois d’entre eux à 3, 4 et 5 mois de prison ferme. Et, ce mercredi 24 mai 2023, la police allemande a lancé une vaste opération, conduisant à des perquisitions chez quinze membres du collectif.

Le parquet de Munich a indiqué qu’il agissait ainsi en raison de « suspicions d’infractions commises par des membres de Dernière Génération », dans le cadre d’une enquête contre « sept membres » du collectif pour « formation ou soutien d’une organisation criminelle ».

« Criminelle ». Le mot est lâché. Il se justifie par les soupçons de sabotage, par deux membres du collectif, du pipeline Trieste-Ingolstadt, considéré comme une « infrastructure essentielle » par les autorités allemandes. Légalement, c’est le cas : Dernière génération est une organisation criminelle. D’un point de vue éthique, devant la catastrophe qui s’annonce et le consensus scientifique écrasant, n’est-ce pas au contraire un devoir moral que d’agir ? Y compris par des moyens illégaux ?

La question est ouverte, mais la brutalité de la réponse allemande risque de tendre encore plus les relations entre le collectif et les forces de l’ordre. Dans cette escalade, le pouvoir en place devrait comprendre, aussi, que cette colère est légitime. Et que la survie d’une bonne part de l’humanité est en jeu.