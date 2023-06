Turquie : Recep Tayyip Erdogan réélu pour un troisième mandat

Au pouvoir depuis 20 ans en Turquie, Recep Tayyip Erdogan a remporté le second tour de l’élection présidentielle de ce 28 mai 2023. Il totalisait 52,3 % des voix après le dépouillement de 95 % des bulletins. La commission électorale a validé sa victoire dans la foulée. Son parti conserve la majorité à l’assemblée nationale.

Le vent du changement n’a donc finalement pas emporté Recep Tayyip Erdogan. Le président turc faisait pourtant face à une contestation historiquement forte, dans les mois qui ont précédé l’élection de ce 28 mai 2023. L’inflation galopante, une situation économique précaire, des atteintes régulières aux libertés, et un désir manifeste de changement d’une partie de l’électorat avaient fait espérer la victoire à son opposant, le socio-démocrate Kemal Kiliçdaroglu, à la tête d’une coalition de six partis d’opposition.

Mais le premier tour de l’élection avait déjà douché une partie de cet optimisme, et validé le besoin de sécurité et de stabilité des électeurs turcs. Avec 49,5% des voix, Recep Tayyip Erdogan avait failli l’emporter sans passer par un second tour. Il aurait donc fallu un miracle électoral pour que Kemal Kiliçdaroglu et ses 45% des suffrages remonte tout son retard.

La commission électorale valide la victoire de Recep Tayyip Erdogan à la présidentielle 2023 de Turquie

Au final, la commission électorale a validé la victoire du président sortant quand 95% des bulletins ont été dépouillés. Ils donnaient une avance confortable à Recep Tayyip Erdogan, avec 52,3% des voix. Kemal Kiliçdaroglu a reconnu sa défaite, en indiquant qu’il allait « retourner s’occuper de ses petits enfants« , tout en s’avouant « profondément triste face aux difficultés qui attendent le pays ».

Recep Tayyip Erdogan a revendiqué sa victoire avec sobriété. « Notre nation nous a confié la responsabilité de gouverner le pays pour les cinq prochaines années », a-t-il déclaré. Le président russe Vladimir Poutine a été le premier à le féliciter, soulignant un « résultat logique » et une « preuve évidente » du soutien de la population à sa politique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué de son coté qu’il espérait que cette élection marque un « renforcement » des liens entre Kiev et Istanbul.