Sommet du G7 : la Chine égratignée, le Japon grand vainqueur

La réunion du G7 qui s’est tenue à Hiroshima, ce 21 mai 2023, a accouché d’un communiqué très critique contre la Chine. Les représentants de Pékin ont vivement réagi, accusant le G7 de sortir de ses prérogatives. De son coté, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a marqué les esprits, en invitant au sommet le président ukrainien Volodymyr Zelensky, ainsi que de nombreux dirigeants de pays du « Sud global« , dont l’Inde, le Brésil et l’Indonésie.

Un communiqué qui passe mal. Les pays membres du G7 (Allemagne, Canada, Etats-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni) se sont réunis, ce 21 mai 2023, à Hiroshima, au Japon. Et ils ont adressé une forme d’avertissement à la Chine, par le biais d’un communiqué critique.

Le G7 rappelle la Chine à l’ordre, cette dernière fait part de son « vif mécontentement ».

Le G7 a ainsi appelé la Chine à « ne pas mener d’activités d’ingérence » dans ses pays membres et a exprimé ses « préoccupations » en matière de droits de l’homme « notamment au Tibet et au Xinjiang ». Le soir même, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong, a fait part de son « vif mécontentement ».

S’adressant directement à l’ambassadeur du Japon à Pékin, Hiedo Chui, il a ajouté : « le Japon devrait corriger sa compréhension de la Chine ». Plus globalement, il a accusé le G7 de s’occuper de ce qu ne le regarde pas, et de mettre en cause la souveraineté de Pékin.

Au-delà de cette passe d’arme, ce sommet s’est avéré un vrai succès diplomatique pour le Japon. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida, né à Hiroshima, avait ainsi convié de nombreux dirigeants du « Sud global », dont l’Inde, le Brésil ou l’Indonésie.

Dans sa volonté de présenter un monde aux polarités mouvantes, et où l’Occident doit tendre la main vers ces pays émergents pour contrer la double influence russe et chinoise, il a obtenu la très symbolique visite du président ukrainien Volodymy Zelensky. De quoi marquer les esprits, et faire progresser les pays du G7 vers une doctrine diplomatique plus globale.