La Pologne redonne à l’enclave russe de Kaliningrad son nom polonais initial

Le gouvernement de la Pologne a annoncé, le 11 mai 2023, qu’il allait remplacer, dans ses documents officiels, le nom de l’enclave russe de Kaliningrad par son nom polonais original, Krolewiec. Une action symbolique, mais perçue comme « hostile » par le Kremlin. Sur le front ukrainien, le Royaume-Uni a annoncé l’envoi de missiles longue-portée, les premiers livrés à Kiev depuis le début du conflit.

La décision est certes purement symbolique, mais son impact risque de se faire sentir dans les relations russo-polonaises. Le gouvernement polonais a en effet annoncé, le 11 mai 2023, son intention de débaptiser l’enclave russe de Kaliningrad, située entre la Pologne et la Lituanie. Les cartes et atlas polonais officiels désigneront désormais la ville par son nom polonais original, Krolewiec.

La Pologne débaptise l’enclave de Kaliningrad, et l’appellera désormais Krolewiec

Fondée en en 1255 par l’ordre monastique-militaire des chevaliers teutoniques, la ville est restée sous domination prussienne puis allemande à partir du XVème siècle, sous le nom de Königsberg. L’Union soviétique a pris possession de l’enclave en 1946, en dédommagement des destructions subies lors de la Seconde Guerre mondiale. Moscou lui a donné le nom de Kaliningrad, en hommage au chef du Présidium du Soviet suprême de l’URSS, Mikhaïl Kalinine. Ce dernier est l’un des responsables du massacre par la police politique soviétique de 4 400 officiers polonais prisonniers, à Katyn, en 1940.

L’enclave ayant été intégrée à la Russie, elle est restée russe à la fin de l’Union soviétique. Elle est donc désormais coupée du reste du territoire de la Fédération de Russie, et voisine avec deux pays de l’OTAN, Pologne et Lituanie. L’Occident soupçonne la Russie d’y avoir installé des missiles nucléaires, à quelques secondes de tir des territoires polonais et baltes. L’enclave est l’une des zones les plus isolées du monde. Les trains russes qui la desservent sont scellés durant leur traversée de la Lituanie et ne s’arrêtent dans aucune gare avant d’arriver à destination.

Ce changement de toponyme a provoqué une vive réaction du Kremlin. Son porte-parole Dmitri Peskov a affirmé qu’il ne s’agissait « même plus de russophobie, ce sont des processus à la limite de la folie qui se passent en Pologne. Cela n’apporte rien de bon pour la Pologne. Ce ne sont pas seulement des actions inamicales : ce sont des actions hostiles ». Les relations entre la Pologne et la Russie n’ont fait que se tendre depuis l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe en février 2022.

Sur le front ukrainien, justement, Kiev pourrait recevoir prochainement une arme décisive manquant à son arsenal. Le ministre de la Défense du Royaume-Uni, Ben Wallace, a en effet annoncé, ce même 11 mai 2023, qu’il donnait à l’Ukraine un grand nombre de missiles Storm Shadow, d’une portée de 250 km. Il n’a pas précisé si ce don était déjà effectif ou pas. De telles armes pourraient permettre à l’armée ukrainienne d’attaquer les bases arrières de l’armée russe. Et ainsi faciliter la reconquête de son territoire.