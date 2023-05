Une série de photos accusent la Russie du sabotage de Nord Stream

Un quotidien danois a révélé que les autorités militaires danoises seraient en possession de 26 photos d’un navire militaire russe spécialisé dans les opérations sous-marines, patrouillant à proximité des gazoducs Nord Stream, quelques jours avant leur spectaculaire sabotage. La Russie continue de nier toute implication dans l’opération, et d’accuser les Etats-Unis.

En septembre, un spectaculaire sabotage frappe les deux gazoducs sous-marins Nord Stream et Nord Stream 2, en mer Baltique. Trois explosions percent les deux infrastructures opérées par Gazprom, et permettant d’acheminer du gaz fossile de la Russie en Allemagne. Les deux gazoducs étaient à l’arrêt – Nord Stream 2 n’a même jamais été mis en service. Mais ils étaient tous les deux remplis de gaz, qui s’est échappé pendant plusieurs jours dans la zone.

L’attribution de cet acte de sabotage donne lieu, depuis, à des passes d’arme diplomatiques. L’Occident a rapidement soupçonné la Russie, qui a accusé en retour les Etats-Unis. Les explosions ayant eu lieu dans les eaux territoriales danoises et suédoises, les deux pays ont été chargés de l’enquête, aux cotés de l’Allemagne.

Un navire militaire russe doté d’un petit sous-marin photographié sur zone quatre jours avant le sabotage de Nord Stream

Début avril 2023, le procureur Mats Ljungqvist, en charge de l’enquête préliminaire menée en Suède, affirmait qu’un « Etat était derrière » le sabotage. Il le reliait directement à la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Mais, ce 29 avril 2023, le quotidien danois Information a évoqué un nouvel élément, qui pourrait faire basculer l’enquête. Selon le journal, l’avion patrouilleur danois P524 Nymfen aurait pris, le 22 septembre 2023, 4 jours avant les explosions, des photos sur zone d’un navire militaire russe bien particulier. En effet, « le navire spécial SS-750 est conçu pour effectuer des opérations sous la mer et dispose à son bord d’un mini sous-marin de type AS-26 Priz », précise le quotidien danois.

Le commandant de la défense danoise a même confirmé à Information qu’il était en possession de 26 photos de ce navire russe. Ces clichés pointeraient donc clairement du coté de la Russie, qui auraient saboté ses propres gazoducs, pour ne plus livrer de gaz à l’Europe et pouvoir allumer un contre-feu médiatique à la guerre en Ukraine. Reste à savoir si l’enquête confirmera cette thèse, et si ces photos s’avéreront des preuves suffisantes pour accuser officiellement la Russie.