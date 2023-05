Les pays de l’OTAN ont envoyé 98% des chars et blindés promis à l’Ukraine

Les pays membres de l’OTAN ont, selon son secrétaire général Jens Stoltenberg, envoyé à l’Ukraine, ces derniers mois, 230 chars et 1 550 véhicules blindés. En y ajoutant les munitions et les armes légères et lourdes, 98 % des promesses de soutien militaire de l’OTAN ont été tenues. Jens Stoltenberg a également salué le coup de téléphone entre Volodymyr Zelensky et Xi Jinpin. Le Kremlin l’a d’ailleurs imité sur ce dernier point.

La grande offensive planifiée par l’Etat major ukrainien pour reprendre les territoires occupés par l’armée russe continue de se dessiner. Le timing et le mode opératoire demeurent inconnus. Mais les équipements occidentaux sont bien arrivés en Ukraine, comme l’a confirmé le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg.

L’OTAN a envoyé 230 chars et 1 550 véhicules blindés à l’Ukraine, pour « équiper neuf nouvelles brigades blindées »

« Les alliés et les partenaires du groupe de contact dirigé par les Etats-Unis ont envoyé en Ukraine 230 chars, 1 550 véhicules blindés et des quantités importantes de munitions, soit 98 % des matériels promis, afin d’équiper neuf nouvelles brigades blindées », a-t-il indiqué durant une conférence de presse. « Cela placera l’Ukraine en position forte pour continuer à reprendre le territoire occupé », a-t-il ajouté.

Jens Stoltenberg a également « salué » l’appel téléphonique entre les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et chinois Xi Jinpin. Les deux hommes se sont appelés, ce 26 avril 2023, pour la première fois depuis le début de l’invasion russe en février 2022. Le secrétaire général de l’OTAN a toutefois rappelé que la Chine n’avait toujours pas condamné l’attaque russe.

Xi Jinping se posetoutefois en médiateur pour le conflit. Un positionnement soutenu par Moscou. Interrogé sur ce coup de fil, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a ainsi déclaré : « nous sommes prêts à saluer tout ce qui peut (permettre) de se rapprocher de la fin du conflit en Ukraine ».