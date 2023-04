Onze pays d’Amérique latine s’allient pour lutter contre l’inflation

Menés par les plus grandes économies d’Amérique latine (Brésil, Mexique, Argentine, Colombie, Chili), onze pays ont décidé de s’allier pour lutter contre l’inflation galopante. Objectif : faciliter les échanges de biens de première nécessité, pour limiter les envolées des prix pour les plus vulnérables.

L’Amérique latine accouche d’une alliance de onze pays pour faire face aux ravages de l’inflation. Cette dernière a atteint 5,79 % au Brésil, et de 7,82 % au Mexique en 2022, et un record de près de 100% en Argentine. Les pays signataires veulent faciliter les échanges commerciaux entre eux, afin de limiter la hausse des prix.

L’alliance de l’Amérique latine contre l’inflation veut soutenir « la population la plus pauvre et vulnérable »

Créé à l’initiative du Mexique, l’alliance regroupe les principales puissances économiques de la région (Mexique, donc, Brésil, Argentine, Colombie, Chili), ainsi que le Belize, la Bolivie, Cuba, le Honduras, le Venezuela et Saint-Vincent-et-les-Grenadines. L’alliance est ouverte à de nouvelles candidatures de pays de la région. Le président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador a invité ses dix homologues, dont la plupart sont de gauche, à Cancun, les 6 et 7 mai.

L’alliance veut ainsi aider aux échanges de produits alimentaires, de produits de base et de biens intermédiaires. Le but est de réduire le « coût des produits pour la population la plus pauvre et vulnérable », en supprimant notamment « des obstacles, des droits de douane, des mesures sanitaires », selon une déclaration commune.

Plusieurs pays signataires ont toutefois rappelé qu’ils étaient aussi parties prenantes d’autres accords, parfois de libre-échange, hors de l’alliance. Brésil et Argentine font partie du Mercosur. Le Mexique a signé un accord de libre-échange avec les Etats-Unis et le Canada. Ils devront donc respecter ces différents accords au sein de l’alliance.