La Corée du Sud ouvre la porte à un soutien militaire à l’Ukraine

Le président de la Corée du Sud, Yoon Suk-yeol, a déclaré être prêt à fournir des armes à l’Ukraine, en cas d’attaque massive contre des civils de la Russie. Jusqu’ici le pays, allié historique des Etats-Unis, s’était refusé à évoquer un soutien militaire direct à Kiev. La Corée du Sud et la Russie entretiennent en effet de forts liens économiques, et Moscou reste proche de la Corée du Nord.

Jusqu’ici, le président sud-coréen, Yoon Suk-yeol, s’était refusé à livrer des armes à l’Ukraine, malgré d’insistantes demandes de son allié états-unien. Mais la diplomatie US semble avoir réussi à infléchir la position du dirigeant, qui doit se rendre la semaine prochaine à Washington pour célébrer, avec Joe Biden, les 70 ans de l’alliance des deux pays.

La Corée du Sud a certes condamné l’invasion de l’Ukraine. Le pays a même apporté des aides humanitaires et financières à Kiev, mais jamais militaires. Séoul semblait vouloir ménager la Russie, où de nombreuses entreprises sud-coréennes sont implantées. Qui plus est, la proximité historique entre la Russie et la Corée du Nord rendait la Corée du Sud prudente dans une possible opposition avec Moscou.

« S’il existait une situation que la communauté internationale ne pouvait tolérer », la Corée du Sud pourrait armer l’Ukraine

Yoon Suk-yeol n’a d’ailleurs pas promis le moindre envoi d’armes. Mais, en cas de situation exceptionnelle, l’un des premiers fabricants de munitions au monde pourrait changer son fusil d’épaule. « S’il existait une situation que la communauté internationale ne pouvait tolérer, comme une attaque à grande échelle contre les civils, un massacre ou une violation sérieuse du droit de la guerre, il pourrait être difficile d’insister pour ne fournir qu’une aide humanitaire ou financière », a ainsi affirmé le dirigeant.

Sur le front ukrainien, la Russie a lancé une série d’attaques de drones kamikazes sur Odessa, dans la nuit du 18 au 19 avril 2023. De son coté, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, est en tournée en Amérique du Sud, en quête de nouvelles alliances. L’armée ukrainienne se préparerait, quant à elle, à lancer la grande offensive dans le sud-est programmée depuis des semaines.