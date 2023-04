Pentagone Leaks : le renseignement américain dans la tourmente

Des fichiers classés « top secret » du renseignement américain, concernant notamment la guerre en Ukraine, se sont retrouvés partagés massivement sur les réseaux sociaux, en ce début avril 2023. Le FBI a arrêté le responsable de la fuite, un jeune militaire de 21 ans. Ce qui pose de sérieuses questions sur le niveau de confidentialité des documents « classifiés » du Pentagone.

Jack Teixeira a 21 ans. Il s’est engagé, voici moins de quatre ans, dans la Garde nationale de l’armée de l’air du Massachussets, aux Etats-Unis. Ses bonnes compétences en informatiques lui ont ouvert un accès au réseau informatique interne du ministère de la Défense.

Mauvaise pioche : le jeune homme faisait partie d’un salon de discussion Discord, sur les jeux vidéos, les armes à feu, la religion ou les mèmes racistes. La trentaine de membres échangeaient sur leur haine de Joe Biden, et leur rage « patriotique » ultra-conservatrice. Pour étayer ses discours, Jack Teixeira s’est mis à imprimer et photographier des documents classifiés, notamment sur la guerre en Ukraine.

A l’origine de ces Pentagone Leaks, un salon de discussion ultra-conservateur sur Discord…

Certains évoquaient l’état des forces ukrainiennes, les livraisons d’armes occidentales ou les brigades en cours de formation pour la future grande offensive ukrainienne. D’autres détaillaient des opérations du renseignement états-uniens, contre la Russie, mais aussi ses alliés.

Ces documents ne sont toutefois pas resté longtemps cantonnés au salon Discord. Ils ont vite essaimés dans d’autres salons Discord. Ils se sont ensuite échangés dans des discussions d’extrême-droite sur 4Chan, avant d’être récupérés par des activistes pro-russes. Début avril, ils ont commencé à inonder Telegram et Twitter. Certains documents se retrouvent maquillés ou modifiés pour minimiser les pertes russes. Mais l’authenticité de la plupart des photographies est établie.

Le Pentagone considère cette fuite comme d’une « extrême gravité« . Mis sur l’affaire, le FBI remonte très vite à Jack Teixeira, qu’il arrête le 13 avril 2023. Il risque jusqu’à dix ans de prison. Au-delà de possibles tensions à venir entre Washington et ses alliés, la fuite montre un niveau de confidentialité bien faible pour des documents « top secret« .

« On peut évidemment se demander pourquoi quelqu’un qui occupe un poste relativement modeste et plutôt obscur au sein de l’armée, à savoir la Garde nationale aérienne du Massachusetts, peut avoir accès non seulement à certains des secrets les plus importants de la nation, mais aussi à un éventail aussi extraordinaire de secrets qui n’ont aucun rapport avec son travail », a ainsi affirmé Glenn Gerstell, ancien conseiller général de l’Agence nationale de sécurité.