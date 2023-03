La Turquie devrait valider l’entrée de la Finlande dans l’OTAN, la Suède dans l’attente

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a officiellement donné son accord à l’entrée de la Finlande dans l’OTAN. La décision doit encore être validée par le Parlement turc, puis par celui de la Hongrie, pour faire du pays nordique le 31ème membre de l’alliance atlantique. En revanche, pour la Suède, la situation reste bloquée par les demandes de la diplomatie turque.

La Suède et la Finlande ont déposé ensemble leur demande d’adhésion à l’OTAN, peu après le début de l’invasion de l’Ukraine. Elles comptaient entrer de concert dans l’alliance atlantique. Mais les désidératas de la Turquie, qui exige de la Suède l’extradition de 120 membres supposés du PKK, groupe séparatiste kurde jugé comme terroriste par Ankara, freinent depuis des mois l’adhésion de la Suède.

Erdogan a décidé « d’entamer le processus d’adhésion de la Finlande à l’Otan dans notre parlement »

Dès lors, la Finlande a décidé d’accélérer son processus d’adhésion en solo. Et une étape cruciale a été franchie, ce 17 mars 2023, quand le président turc Recep Tayyip Erdogan a donné son feu vert. « Nous avons décidé d’entamer le processus d’adhésion de la Finlande à l’Otan dans notre parlement », a-t-il déclaré après une rencontre à Ankara avec le président finlandais Sauli Niinistö.

Reste toutefois à savoir si parlement turc aura le temps de valider cette adhésion avant les élections législatives de mi-mai 2023. Quoiqu’il en soit, cette décision ouvre un peu plus la voie à une adhésion de la Finlande. A ce jour, 28 des 30 membres de l’OTAN l’ont formellement accepté. Outre la Turquie, seule la Hongrie doit encore se prononcer, via un vote le 27 mars 2023, qui devrait se conclure par une acceptation.

En revanche, la président turc n’a donné aucun gage pour la Suède. « Il n’y a eu aucune mesure positive prise par la Suède en ce qui concerne la liste des terroristes», a rappelé Recep Tayyip Erdogan. Le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, a préféré voir le verre à moitié plein. «La chose la plus importante est que la Finlande et la Suède deviennent rapidement membres à part entière de l’Otan, et non pas qu’elles adhèrent exactement en même temps», a-t-il indiqué.