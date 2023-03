Ukraine : nouvelles sanctions occidentales contre la Russie, après un an de guerre

Ce 26 février 2023, l’Union européenne a bouclé son dixième paquet de sanctions contre la Russie, durcissant encore sa position. Cette annonce suit celles des Etats-Unis et du G7, qui ont également renforcé leur arsenal de restrictions imposées à la Russie. De quoi mettre la pression sur le Kremlin, et tenter de l’empêcher de reconstruire sa machine de guerre.

Pour le premier anniversaire de l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, l’Occident durcit le ton avec le Kremlin. Tour à tour, le G7, les Etats-Unis et l’Union européenne ont annoncé des nouvelles sanctions contre la Russie.

Le 25 février 2023, le G7 a ainsi demandé aux pays tiers et organisations internationales qui soutiennent l’effort de guerre du Kremlin, en livrant du matériel concerné par les sanctions internationales (y compris d’origine occidentale), de cesser, « sous peine de s’exposer à des coûts sévères ». Les pays du G7 veulent également renforcer les sanctions visant à empêcher la Russie de s’équiper de technologies de pointe. Un embargo sur les diamants russes est également envisagé.

L’Union européenne finalise son nouveau paquet de sanctions contre la Russie, avec les Etats-Unis et le G7

Ce même jour, les Etats-Unis ont allongé la liste des entreprises et personnes sous sanction. Le but est avant tout d’éviter un contournement des mesures déjà en vigueur, en empêchant notamment des entreprises de fournir à Moscou des produits et équipements « sous sanction ». Il s’agit notamment de semi-conducteurs et autres équipements de haute technologie. Washington a aussi ajouté des droits de douane supplémentaires sur une série de produits (chimie, métaux…) représentant 2,8 milliards de dollars d’exportations pour la Russie.

Dans la nuit du 25 au 26 février 2023, l’Union européenne a quant à elle bouclé son dixième train de sanctions contre la Russie. D’un point de vue économique, ce sont 11,4 milliards d’euros (valeurs de 2021) d’échanges commerciaux supplémentaires qui sont désormais bloqués. Cela porte à 49% la part bloquée des exportations de l’Union européenne vers la Russie d’avant la guerre. Un chiffre qui monte à 58% pour les exportations de la Russie vers les Vingt-Sept.

L’Union européenne a également élargi la liste des banques russes exclues du système SWIFT de paiements internationaux. Elle va contraindre les organismes financiers à lister leurs avoirs russes gelés. Une première étape avant une possible confiscation. Une enquête a enfin été diligenté contre le groupe Wagner pour « violations des droits humains » en Centrafrique, au Soudan et au Mali.