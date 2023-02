Visite surprise de Joe Biden à Kiev, en soutien de l’Ukraine

Ce lundi 20 février 2023, le président américain Joe Biden s’est rendu à Kiev, pour soutenir de sa présence l’Ukraine de Volodymyr Zelensky. Une séquence diplomatique inédite : c’est la première fois qu’un président US se rend dans un pays attaqué par la Russie. Il est attendu aujourd’hui en Pologne.

Le symbole est fort, et l’opération, non annoncée, s’est parfaitement déroulée. Ce lundi 21 février 2023, le président américain Joe Biden a passé cinq heure en Ukraine. Arrivé en train depuis la Pologne voisine, il a pu s’entretenir avec son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky.

Joe Biden, une visite historique à Kiev

C’est la première fois qu’un président américain en exercice se rend dans un pays attaqué par la Russie. Les images de cette visite marqueront l’histoire, et se veulent un symbole la force du soutien à Kiev. Durant une conférence de presse commune, Joe Biden a d’ailleurs souligné l’alliance sans précédent d’une cinquantaine de pays aux cotés de l’Ukraine, « de l’Atlantique au Pacifique » – incluant tous les pays de l’OTAN, plus le Japon et l’Australie.

« J’annoncerai une nouvelle livraison d’équipements essentiels, notamment des munitions d’artillerie, des systèmes anti-blindés et des radars de surveillance aérienne, afin de protéger le peuple ukrainien des bombardements aériens », a par ailleurs déclaré le président américain. Volodymyr Zelensky, de son coté, a demandé à Joe Biden de l’aider à « gagner la guerre dès cette année ».

Un nouveau paquet de sanctions économiques américaines contre des personnalités russes est par ailleurs prévu pour cette semaine. L’Union européenne devrait également annoncer une dixième série de sanctions contre la Russie. « Rappelez-vous que le monde pense chaque jour à vous encourager. Tout cela nous rappelle que la liberté n’a pas de prix. Autant de temps que cela durera, nous serons avec vous », a conclu Joe Biden.

Le président américain est attendu ce 21 février en Pologne. Il y rencontre son homologue Andrzej Duda et des alliés d’Europe de l’Est.