Le ballon-espion chinois douche les tentatives de rapprochement Chine-Etats-Unis

Le survol du territoire des Etats-Unis par un ballon-espion chinois (finalement abattu ce 4 février 2023) a provoqué un violent incident diplomatique avec la Chine. Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a annulé sa visite officielle à Pékin. Entre la guerre commerciale acharnée et les tensions autour de Taïwan, l’aube d’une nouvelle guerre froide est peut-être arrivée.

Ce 3 février 2023 au matin, les Etats-Unis ont découvert qu’un ballon-espion chinois traversait leur territoire. Ce type d’engin permet de visualiser certains équipements militaires, en particulier des silos de missiles, avec plus de précision qu’un satellite en orbite basse. Le ballon-espion a justement traversé les Etats du Montana et de l’Idaho, qui disposent de telles installations militaires.

Après réflexion, le Pentagone a renoncé à l’abattre, craignant que ses débris ne provoquent des dégâts au sol. Les autorités américaines ont donc attendu qu’il ait fini de traverser le pays pour le détruire, au large de la Caroline du Sud, le 4 février 2023. Les autorités chinoises s’étaient, de leur coté, excusées pour un « ballon météorologique égaré », sans convaincre personne. Puis, le 5 février, elles se sont plaintes du tir contre ce ballon, estimant qu’il violait des règles diplomatiques tacites.

De la guerre commerciale à Taïwan, les tensions étaient déjà vives, avant le ballon-espion, entre la Chine et les Etats-Unis

L’affaire va, quoiqu’il arrive, écorner encore des relations bilatérales loin d’être au beau fixe. Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, a annulé, dès le 3 février, la visite officielle qu’il devrait faire en Chine cette semaine. Première venue d’un officiel américain sur le sol chinois depuis 5 ans, elle devait mettre en scène une détente entre les deux géants économiques. Son annulation marque, au contraire, des positions de plus en plus éloignées.

Le président américain Joe Biden a en effet poursuivi la guerre économique lancée contre la Chine par Donald Trump. Il n’a annulé aucun de décrets commerciaux pris par son prédécesseur. Il a de plus interdit l’exportation de composants électroniques dernière génération vers la Chine, récemment suivi par ses alliés européens et japonais. L’Inflation Regulation Act, entré en vigueur en janvier 2023, prive par ailleurs de toute subvention US une voiture électrique équipée de composants chinois.

Mais c’est la question de Taïwan qui cristallise les tensions entre la Chine et les Etats-Unis. L’Oncle Sam multiplie en effet les signes de soutien à Taipeh, tant diplomatiques que militaires. Pékin renforce de son coté son arsenal d’encerclement de l’île, considérée comme faisant partie de la République Populaire de Chine. La menace d’invasion plane toujours, mais le risque d’une riposte US dans ce cas est pris très au sérieux par le PC chinois.

Ce nouvel épisode ne risque pas de calmer les esprits, et annonce une année compliquée pour cette relation bilatérale centrale pour l’équilibre mondial.