La BEI, futur bras armé de l’Europe face au protectionnisme américain ?

Alors que l’Union européenne doit décider cette semaine des réponses à donner au plan climat des Etats-Unis de Joe Biden et à son protectionnisme assumé, la Banque Européenne d’Investissement (BEI) s’est dite prête à mettre son expérience au service des Vingt-Sept dans cette bataille.

Ce 9 février 2023, les chefs d’Etat et de gouvernement des Vingt-Sept se retrouvent pour le « sommet de la compétitivité ». Le menu du jour sera copieux, et essentiellement consacré à la réponse au plan climat voté l’été dernier par les Etats-Unis de Joe Biden. La loi US prévoit en effet de nombreuses mesures protectionnistes pour pousser la transition énergétique vers des achats « made in USA ». Sont notamment concernés les voitures électriques, les batteries, et les équipements d’énergies renouvelables.

Cette annonce a déjà provoqué de multiples décisions d’implantation d’usines sur le sol américain. Parfois au détriment de projets situés en Europe, abandonnés sur l’autel de la compétitivité. L’Union européenne semble d’accord pour réagir, et fermement. Mais la nature exacte de cette réponse reste floue. Même l’idée d’un fonds de souveraineté européen, lancée par la présidente de la Commission Ursula von der Leyen en 2022 ne fait toujours pas consensus.

Quelle que soit la réponse européenne au protectionnisme US, la BEI sera « impliquée »

Mais, quelle que soit la réponse donnée, la BEI a indiqué qu’elle soutiendrait l’effort européen. « Il flotte encore cette semaine de nombreuses idées et nous attendons de voir quelle voie les chefs d’Etat et de gouvernement choisiront. Mais quelle qu’elle soit, nous serons impliqués », a déclaré Werner Hoyer, le président de la BEI, durant sa conférence annuelle à Bruxelles, ce 2 février 2023.

« Les défis immenses auxquels nous sommes confrontés ne pourront être traités qu’avec une mobilisation des financements du secteur privé. Nous avons l’expertise pour y parvenir », ajoute-t-il.