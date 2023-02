Un sommet Ukraine-Union européenne se tient à Kiev

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel se rendent ce 3 février à Kiev pour y tenir un sommet Ukraine-Union européenne, aux cotés du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Quatre grands thèmes seront abordés : le processus d’intégration de l’Ukraine à l’UE, la réponse à la guerre, la reconstruction et la sécurité alimentaire mondiale.

« Le seul fait qu’on tienne un sommet dans un pays en guerre envoie un très fort signal ». Cette remarque d’un diplomate européen, ce 1er février 2023, indique bien toute la portée symbolique du sommet Ukraine-Union européenne, qui se tient à Kiev ce 3 février 2023.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et son équipe accueillent la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michel.

La question de l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne risque d’être la plus polémique. Kiev souhaite en effet une intégration expresse, soutenu en cela par la Pologne et les Pays baltes. Le pays avait pu profiter d’une procédure accélérée pour devenir officiellement candidat dès juin 2022, aux cotés de la Moldavie.

Pour autant, l’Union européenne n’entend pas prendre des risques en accueillant trop vite un pays très peuplé et encore très fragile économiquement, en proie à une forte corruption. Ursula von der Leyen et Charles Michel vont devoir expliquer à Volodymyr Zelensky qu’une adhésion prendra encore des années. En revanche, ils semblent près à accepter une simplification de la circulation des biens et des services entre l’Ukraine et l’Union européenne.

La guerre sera l’autre sujet-clé de ce sommet. L’Union européenne s’apprête à présenter un dixième paquet de sanctions contre la Russie. Elle entend également former 15 000 soldats ukrainiens supplémentaires en 2023, en plus des 15 000 déjà annoncés. Les soutiens financiers et militaires devraient se poursuivre pour permettre au pays de poursuivre son effort de guerre.

Le sommet sera également l’occasion d’évoquer la douloureuse question de la reconstruction du pays, une fois la guerre achevée. Les dirigeants européens discuteront enfin des moyens de garantir l’acheminement de céréales depuis la mer Noir, crucial pour la sécurité alimentaire mondiale.