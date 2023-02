Le Qatar intègre le consortium chargé d’explorer le gaz offshore au Liban

La société d’Etat Qatar Energy a indiqué, ce 29 janvier 2023, qu’elle allait prendre une participation de 30% au sein du consortium formé par le français TotalEnergies et l’italien Eni pour explorer (et potentiellement exploiter) le gaz offshore au large du Liban. Cet engagement acte la volonté de l’émirat gazier de devenir un partenaire économique-clé au Moyen-Orient.

Après avoir orienté ses accords commerciaux et son soft power vers l’Occident (avec la Coupe du Monde de football en point d’orgue), le Qatar concentre désormais ses efforts vers le Moyen-Orient. La reprise des relations diplomatiques avec l’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis fut un signal fort. La volonté de travailler avec Israël, notamment sur l’exploitation de ses gisements gaziers, en fut une autre.

C’est désormais vers le Liban que l’émirat gazier veut étendre son emprise. La nouvelle était dans l’air depuis plusieurs semaines, elle a été officialisée le 29 janvier 2023. Qatar Energy va prendre une participation de 30% dans le consortium formé par le français TotalEnergies et l’italien Eni pour exploiter les blocs d’exploration gazière 4 et 9 au large des côtes libanaises.

Via cet accord sur le gaz, le Qatar veut « soutenir le développement économique du Liban »

Voici trois mois, le Liban et Israël, deux Etats toujours officiellement en guerre, sont enfin parvenus à s’entendre sur leurs frontières maritimes. Cet accord sécurise les projets gaziers israéliens, et permet au Liban de lancer enfin l’exploitation de ses potentielles réserves gazières.

En août 2022, le russe Novatek, qui détenait 20% du consortium, a annoncé son désengagement. Qatar Energy a réussi à négocier une participation de 10% supplémentaires. TotalEnergies et Eni ont ainsi accepté de céder chacun 5% de leurs parts, pour n’en conserver que 35%.

« Cet accord nous donne l’opportunité de soutenir le développement économique du Liban qui traverse une période critique », s’est félicité le ministre d’Etat qatari aux Affaires énergétiques et PDG de Qatar Energy, Saad Sherida Al-Kaabi, durant une cérémonie à Beyrouth en présence des PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné, et d’Eni, Claudio Descalzi, ainsi que du ministre libanais de l’Energie et de l’Eau, Walid Fayad.