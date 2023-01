L’Allemagne va livrer des chars Léopard 2 à l’Ukraine, avant des chars Abrams US ou Leclerc français ?

Selon la presse allemande, le gouvernement d’Olaf Scholz a décidé, ce 24 janvier 2023, de livrer des chars lourds Léopard 2 à l’Ukraine. La Pologne avait indiqué peu avant qu’elle enverrait des chars de ce type quoi que décide Berlin. Les Etats-Unis et la France pourraient aussi envoyer leurs propres blindés lourds, des Abrams et des Leclerc. Dans le même temps, plusieurs membres du gouvernement de Volodymyr Zelensky et plusieurs hauts fonctionnaires ont été emportés par un vaste scandale de corruption.

La nécessité, pour les troupes ukrainiennes, de disposer de blindés lourds est martelée depuis plusieurs semaines par le président ukrainien Volodymyr Zelensky. La plupart des équipements de ce type disponibles en Europe étant des Léopard d’origine allemande, Berlin se trouvait sous pression.

L’Allemagne se décide à envoyer des chars lourds Léopard 2 en Ukraine

Ce 24 janvier 2023, le ministre de la Défense polonais a indiqué avoir envoyé une demande d’autorisation au gouvernement allemand pour livrer des Léopard l’Ukraine. Il a ajouté qu’en cas de refus, son pays passerait outre cette autorisation. Le même jour, peu après, la presse allemande a indiqué qu’Olaf Scholz se serait décidé à envoyer des chars Léopard 2 aux troupes ukrainiennes.

Durant une conférence de presse avec Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’Otan, le ministre allemand de la Défense Boris Pistorius avait d’ailleurs précisé ce même jour qu’il avait « expressément encouragé les pays partenaires qui ont des chars Leopard prêts à être déployés à entraîner les forces ukrainiennes sur ces chars ».

Selon le Wall Street Journal, cette décision de la chancellerie ferait également suite à un accord avec le président américain Joe Biden. Craignant une escalade de représailles russes ciblée contre l’Allemagne si seuls des blindés lourds allemands sont envoyé à l’Ukraine, les Etats-Unis auraient proposé une livraison simultanée de chars US Abrams. La France pourrait également envoyer des chars Leclerc, après avoir déjà livré des chars légers.

L’exécutif ukrainien éclaboussé par des affaires de corruption

Pendant ce temps, en Ukraine, un vaste scandale de corruption ébranle l’exécutif. Kyrylo Timochenko, chef adjoint du cabinet du président, et le vice-ministre de la Défense ukrainien, Viatcheslav Shapovalov, avaient déjà démissionné suite à la révélation de faits de corruption.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a ensuite licencié pour le même motif le vice-ministre du Développement régional, des territoires et des infrastructures, Vassily Lozinsky, en indiquant : « Je veux que ce soit un signal pour quiconque dont les actions ou le comportement violent le principe de justice ».

Ce 24 janvier 2023, une dizaine d’autres fonctionnaires et de membres du gouvernement ont été démis de leurs fonctions ou ont démissionné. Sont notamment concernés le procureur général adjoint, Oleskiy Symonenko, le ministre adjoint chargé du Développement des communautés et des territoires, Ivan Lukerya, ainsi que les gouverneurs des régions de Dnipropetrovsk, Zaporijjia, Kiev, Soumy et Kherson.