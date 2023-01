Terres rares : le plus grand gisement de l’Union européenne découvert en Suède

C’est au cours du séminaire marquant le début de la présidence suédoise de l’Union européenne, organisé à Kiruna, où se situe la plus importante mine de fer de Suède, que le PDG de la société exploitant cette mine a annoncé la découverte du plus important gisement de terres rares de l’Union européenne. A l’heure de la diversification des approvisionnements, c’est une excellente nouvelle, même s’il faudra attendre entre 10 et 15 ans pour pouvoir utiliser ces métaux.

Le timing est parfait. L’Union européenne travaille depuis des mois à diversifier ses approvisionnements de matières premières critiques, en particulier les métaux. La Commission européenne souhaite d’ailleurs relancer l’exploitation minière sur le sol européen. Elle devrait présenter, ce premier trimestre 2023, le Critical Raw Materials Act, un texte simplifiant les autorisations administratives pour ce type de projets miniers.

Dans le viseur se trouvent notamment les terres rares (qui, rappelons-le, ne sont ni des terres, ni rares). La Chine raffine actuellement 90% des terres rares utilisées dans le monde. Or, ces métaux sont cruciaux pour l’industrie, en particulier pour la création de batteries et d’équipements numériques. Et, s’ils sont critiques pour les batteries des véhicules électriques, ils rentrent aussi dans la fabrication des moteurs thermiques, en particulier les pots catalytiques.

La Suède dispose d’un gisement d’un million de tonnes de terres rares

La Suède occupe, depuis le 1er janvier 2023 jusque fin juin 2023, la présidence tournante de l’Union européenne. L’exécutif suédois a donc choisi la ville de Kiruna pour organiser le séminaire marquant le début de cette présidence. C’est là que se situe la plus grande mine de fer de Suède, en activité depuis 1890.

Le lieu n’a pas été choisi au hasard. Jan Moström, PDG de LKAB, exploitant de la mine, avait une annonce à faire, ce 12 janvier 2023. C’est à 540 mètres de profondeur qu’il a ainsi révélé que sa société avait identifié dans la région un gisement estimé à plus d’un million de tonnes de terres rares, soit le plus grand de ce type en Europe.

« C’est une bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat », a déclaré Jan Moström. Et s’il faudra attendre, au mieux, entre dix et quinze ans pour voir ces métaux utilisables par l’industrie européenne, cette découverte correspond pleinement aux ambitions européennes sur sa souveraineté industrielle.