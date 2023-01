Etats-Unis, Canada et Mexique s’unissent sur les semi-conducteurs et les métaux critiques

Réunis lors d’un sommet trilatéral, ce 10 janvier 2023, les dirigeants des Etats-Unis, du Canada et du Mexique se sont entendus sur une coopération économique dans plusieurs secteurs-clés, dont les semi-conducteurs et les métaux critiques. Réduction des émissions de méthane et mise en oeuvre de l’Inflaction Reduction Act étaient également au programme.

Ce 10 janvier 2023, le Sommet des dirigeants d’Amérique du Nord a réuni, à Mexico, les présidents des Etats-Unis, Joe Biden, et du Mexique, Andres Manuel Lopez Obrador, ainsi que le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

Après les vives tensions du dernier Sommet des Amériques, en juin 2022, l’heure était à l’apaisement. Les trois dirigeants ont surtout lancé plusieurs chantiers de coopération économique d’importance. Première priorité : l’organisation, en ce début d’année, d’un forum trilatéral sur les semi-conducteurs.

Semi-conducteurs, métaux critiques, méthane, Plan Climat : Etats-Unis, Canada et Mexique s’entendent

Les Etats-Unis ont en effet adopté une loi, le Chips Act, prévoyant 50 milliards de dollars d’investissement dans le secteur. Tous les géants des semi-conducteurs ont ainsi prévu d’ouvrir des usines dans le pays. Etats-Unis, Canada et Mexique veulent désormais « coordonner les efforts de cartographie de la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs, pour développer une compréhension collective des besoins non satisfaits », indique la Maison-Blanche. Le Mexique est ainsi candidat pour accueillir les sous-traitants qui devraient accompagner les grands fondeurs.

Les trois pays se sont aussi engagés à cartographier leurs ressources et besoins en métaux rares. Objectif : rationaliser leur usage, et mieux répondre à de possibles pénuries. Etats-Unis, Canada et Mexique ont par ailleurs promis de réduire leurs émissions de méthane issues des déchets et des eaux usées, d’au moins 15 % d’ici à 2030, par rapport aux niveaux de 2020.

Enfin, les trois alliés ont évoqué la mise en oeuvre de l’Inflation Reduction Act, le « Plan Climat » adopté cet été par l’administration Biden. Le Canada et le Mexique sont en effet inclus dans plusieurs mécanismes de subventions et d’aides visant à relocaliser la production et l’assemblage des véhicules électriques, des batteries Lithium-Ion ou des équipements d’énergies renouvelables.