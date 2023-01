Royaume-Uni : la contestation sociale ne faiblit pas, Rishi Sunak veut légiférer contre la grève

La grève se poursuit dans le secteur des transports au Royaume-Uni, avec plusieurs journées noires la semaine dernière. Des professions médicales, voire les pompiers, pourraient leur emboîter le pas. Le premier ministre Rishi Sunak se refuse toujours à accompagner les négociations salariales. En revanche, il envisage de limiter le droit de grève par une loi sur le service minimum.

Le début d’année 2023 continue sur les mêmes bases que la fin d’année 2022 au Royaume-Uni, prolongeant cet « hiver du mécontentement », qui voit se multiplier les conflits sociaux. Depuis juillet 2022, les jours de grève dans le secteur des transport se multiplient.

La semaine dernière a ainsi connu quatre jours de grèves consécutifs chez les 14 compagnies ferroviaires britanniques et l’opérateur du réseau, Network Rail. Le jeudi 5 janvier a atteint un pic en la matière, avec seulement 10% des trains en circulation.

Vers une détente dans le conflit social dans les transports au Royaume-Uni ?

Les négociations reprennent ce lundi 9 janvier. Network Rail espère arriver à un accord rapidement. Deux syndicats, TSSA et Unite, ont déjà accepté son offre de revalorisation salariale de 9% sur deux ans. Le syndicat RMT apparait de plus en plus isolé. Mais se laissera-t-il convaincre ?

Pour autant, même si la situation finit par revenir à la normale dans les transports, d’autres secteurs pourraient prendre le relai. Les professionnels de la santé font eux aussi entendre leur colère. Les infirmiers ont ainsi fait grève pour la première fois en cent ans en décembre 2022. Et ils ont annoncé deux nouvelles journées d’action mi-janvier. Les internes en médecine pourrait les rejoindre. Les pompiers doivent prochainement voter pour ou contre une grève.

Dans ce climat social tendu, le nouveau secrétaire général du Trade Union Congress, Paul Nowak, a appelé, dans une lettre, le Premier ministre Rishi Sunak à se joindre à la table des négociations. Pour l’heure, le chef de l’exécutif se tient à bonne distance de ces discussions. Il a même annoncé, dans son discours de rentrée, début janvier 2023, son intention de légiférer pour limiter le droit de grève.

« Le droit de grève doit s’équilibrer avec un droit de la population à ne pas subir de perturbations. Nous allons restaurer cet équilibre », a ainsi déclaré Rishi Sunak. Il envisage notamment la mise en place d’un service minimum. La loi mettra de toute façon des mois à être adoptée, et n’aura donc pas d’effet sur la contestation actuelle.