La France choisit Julien Creuzet pour la représenter à la prochaine biennale de Venise

Le comité de sélection français pour la biennale de Venise, présidé par Chiara Parisi, directrice du musée Pompidou-Metz, a proposé aux autorités Julien Creuzet pour l’édition 2024. Le gouvernement, par la voix de ses ministres des Affaires étrangères et de la Culture, a validé ce choix. Une consécration pour le jeune plasticien, à l’oeuvre protéiforme, à la confluence de cultures et inspirations multiples.

La biennale de Venise est le rendez-vous majeur de l’art contemporain mondial. La manifestation est un lieu-clé de la diplomatie culturelle, où chaque pays joue des coudes pour y imposer son influence.

De ce point de vue, le choix de l’artiste représentant la France a une valeur éminemment politique. C’est d’ailleurs le gouvernement qui, symboliquement, acte cette décision, même si l’exécutif suit toujours les recommandations du comité de sélection.

Julien Creuzet, une oeuvre-monde pour la France à la biennale de Venise 2024

Ce 8 décembre 2022, Catherine Colonna, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, et Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, ont donc sélectionné, pour représenter la France à la biennale de Venise 2024, le plasticien Julien Creuzet, 36 ans, sur recommandation du comité de sélectionné, composé de plusieurs personnalités qualifiées du monde de l’art et présidé par Chiara Parisi, directrice du musée Pompidou-Metz.

Le comité a donc choisi à l’unanimité cet artiste protéiforme, aux pratiques multiples. Sculpture, texte, vidéo, musique, performance, nouvelles technologies fondent une oeuvre ouverte à l’autre et véritable creuset culturel. « Julien Creuzet a passé l’essentiel de son enfance dans les Caraïbes, au croisement des cultures africaines, indiennes et européennes. Son histoire et ses expériences personnelles imprègnent une œuvre dans laquelle se confrontent une diversité de matériaux, d’histoires, de formes et de gestes », a commenté le portail Diplomatie Culturelle.

L’Institut français soutiendra le jeune plasticien dans la création d’un projet inédit pour le Pavillon français de cette édition 2024 de la biennale.