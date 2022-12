La Serbie renforce sa présence armée près du Kosovo, vers un risque d’embrasement?

Les tensions entre la Serbie et le Kosovo ont atteint un nouveau sommet ce 26 décembre 2022, au soir. Le gouvernement serbe a en effet mis son armée « au plus haut niveau de préparation au combat ». Un conflit entre la Serbie et son ancienne province, dont Belgrade ne reconnaît pas l’indépendance, semble désormais possible.

Les Balkans pourraient-ils s’embraser de nouveau ? L’éventualité est à prendre au sérieux, devant les tensions croissantes entre la Serbie et le Kosovo. Ce 26 décembre au soir, « le président de Serbie […] a ordonné à l’armée serbe d’être au plus haut niveau de préparation au combat, c’est-à-dire au niveau de l’utilisation de la force armée », a ainsi déclaré le ministre serbe de la Défense, Milos Vucevic.

L’armée de Serbie renforce sa présence à la frontière avec le Kosovo, et passe en état d’alerte

Par ailleurs, toutes les unités serbes postées à la frontière du Kosovo sont passées « sous le commandement du chef d’état-major général ». Ce dernier, le général Milan Mojsilovic, a été dépêché sur place par le président de Serbie, Aleksandar Vucic. Le nombre de soldats postés dans cette zone explosive est passé de 1 500 à 5 000.

La Serbie ne reconnaît pas l’indépendance de son ancienne province, le Kosovo, décrété en 2008. Sous la présidence du pro-européen (et résolument anti-serbe) Albin Kurti et dans un gouvernement mené par la féministe Vjosa Osmani, le Kosovo entend affirmer sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, y compris aux 120 000 Serbes qui y vivent toujours.

Fin novembre 2022, une loi interdisant l’usage de plaques d’immatriculation serbes a ainsi mis le feu au poudre. Elle a provoqué des démissions en masse de fonctionnaires serbes au Kosovo, notamment des policiers, juges ou procureurs. L’arrestation d’un ancien policier serbe a ensuite poussé des centaines de Serbe à ériger des barrages dans le nord du Kosovo, le 10 décembre 2022. Ils empêchent tout accès à l’un des deux postes-frontières avec la Serbie.

Le 25 décembre 2022, les autorités kosovares ont tenté de démanteler une barricade. Une patrouille de la Force de l’Otan de maintien de la paix au Kosovo (Kfor) était présente. Des coups de feu ont eu lieu. Les médias serbes accusent la police kosovare d’avoir tiré. Les médias du Kosovo affirment, au contraire, que des Serbes ont tiré sur la patrouille de la Kfor.

La force de l’Otan a annoncé le lancement d’une enquête sur ces coups de feu. « Il n’y a pas eu de blessés ou de dégâts matériels », a précisé la Kfor. Mais un conflit armé n’a jamais semblé aussi proche.