Le Sénat américain sanctuarise le mariage homosexuel

Pour éviter tout retour en arrière de la Cour suprême sur ce sujet, le Sénat américain a fait passer, ce 29 novembre 2022, une loi garantissant le mariage homosexuel au niveau fédéral. La mesure, soutenue par l’ensemble des Démocrates et une partie des Républicains, devrait être validée par la Chambre des Représentants et le président Joe Biden d’ici la fin de l’année.

L’annulation de l’arrêt « Roe vs Wade » par l’ultra-conservatrice Cour suprême américaine fait craindre une remise en cause d’autres décisions fondamentales dans les avancées des droits civiques. La rumeur d’une possible annulation de l’arrêt de la Cour Suprême de 2015 sanctuarisant le mariage homosexuel enflait.

« L’amour est l’amour et les Américains devraient pouvoir se marier avec la personne qu’ils aiment »

Pour éviter cette situation, le Congrès américain a préparé une loi sur le sujet. Adoptée une première fois par la Chambre des Représentants en juillet, elle a été votée, avec quelques légères modifications, par le Sénat, ce 29 novembre 2022, par 61 voix contre 36.

« Les Etats-Unis sont sur le point de réaffirmer une vérité fondamentale : l’amour est l’amour et les Américains devraient pouvoir se marier avec la personne qu’ils aiment », a réagi le président américain Joe Biden.

La loi devrait poursuivre son voyage législatif jusqu’à la Chambre des Représentants, où son adoption ne sera qu’une formalité. Il restera à Joe Biden à la valider pour qu’elle soit promulguée. Le mariage entre personnes du même sexe est soutenu par une majorité des Etats-uniens, la quasi-totalité des Démocrate et une partie des Républicains. Seule les ultra-religieux continuent de s’y opposer.

Dans le détail, cette loi abroge des législations antérieures définissant le mariage comme une union entre un homme et une femme. Elle interdit aussi aux agents d’état civil de discriminer les couples « en raison de leur sexe, race, ethnicité ou origine ». Le texte s’applique donc aussi aux couples interraciaux, et à toute forme de mariage mixte.

« Après des mois de travail acharné, après de nombreuses tractations transpartisanes, après de nombreux doutes, nous franchissons un pas décisif vers une plus grande justice pour les Américains de la communauté LGBTQ », s’est félicité le chef des démocrates au Sénat, Chuck Schumer.