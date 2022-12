Ukraine : Zelensky réclame une aide rapide, en générateurs et en armes

Ce 29 novembre 2022, le président de l’Ukraine Volodymyr Zelensky a demandé aux dirigeants de l’OTAN d’accélérer la livraison d’armes, en particulier de missiles Javelin, et de générateurs électriques, pour faire face aux conséquences des bombardements russes contre les infrastructures électriques.

Alors que les bombardements russes continuent de frapper les infrastructures électriques ukrainiennes, plongeant des quartiers entiers dans le noir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé, dans son allocution quotidienne du 29 novembre, Vladimir Poutine de vouloir utiliser « l’hiver comme une arme », en privant les populations ukrainiennes d’électricité, de chauffage et d’eau.

« Quels sont les besoins ukrainiens les plus pressants ? Des générateurs et des missiles Patriot de défense aérienne ».

Il a aussi envoyé un message fort aux membres de l’OTAN, réunis au même moment à Bucarest, leur demandant d’accélérer les envois d’armes et de générateurs.

Le ministre des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a d’ailleurs déclaré, peu avant une rencontre avec le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg : « La dernière fois, j’avais dit trois mots : des armes, des armes, des armes. Cette fois, j’ai trois autres mots : plus vite, plus vite et plus vite. Quels sont les besoins ukrainiens les plus pressants ? Des générateurs et des missiles Patriot de défense aérienne ».

L’Allemagne a justement annoncé l’envoi de 350 générateurs vers l’Ukraine. Olaf Scholz, le chancelier allemand, a assuré le président ukrainien « d’un soutien supplémentaire à court terme ».

Volodymyr Zelensky a également fait le point sur la situation sur le front, en particulier dans le Donbass et la région de Kharkiv. « Malgré des pertes extrêmement importantes, les occupants essaient toujours d’avancer sur la région de Donetsk, de s’implanter dans la région de Louhansk et de pénétrer dans la région de Kharkiv. Ils préparent quelque chose dans le Sud », a-t-il indiqué.

Sur le front Sud-Ouest, la ville de Kherson, évacuée par l’armée russe, continue d’être pilonnée par cette dernière, qui veut y rendre la vie impossible.