G20 : retour sur la rencontre Joe Biden-Xi Jinping

En ouverture du G20, qui s’est tenu la semaine dernière à Bali, le président américain Joe Biden a rencontré, pour la première fois depuis son accession au pouvoir, le dirigeant chinois Xi Jinping. Après l’escalade de tensions de ces derniers mois, ils ont affiché une forme d’entente et une volonté de garder la communication ouverte.

Un nécessaire message d’apaisement, pour rassurer le monde, et en particulier l’Asie, dans une période troublée. Les dirigeants chinois et américains ont voulu mettre en scène un retour au dialogue et à une certaine entente, en marge du G20 qui se tenait la semaine dernière à Bali.

Ce 14 novembre, Joe Biden a ainsi rencontré physiquement, pour la première fois depuis le début de son mandat de président, le dirigeant chinois Xi Jinping. Ils ont discuté pendant trois heures et demi.

Joe Biden et Xi Jinping mettent en scène l’apaisement de leurs relations

Certes, la teneur précise des échanges est restée secrète. Mais après des mois de tensions croissantes, notamment sur la question de Taïwan (les Etats-Unis multipliant les signes de soutien, y compris militaire, à Taipeh) et sur l’économie (les deux pays échangeant des mesures protectionnistes de plus en plus rigoureuses), Joe Biden a voulu jouer l’apaisement, sans nier les divergences.

« Je suis absolument convaincu qu’il n’y a pas besoin de guerre froide avec la Chine. Il est certain que nous allons entrer dans une compétition vigoureuse mais nous ne cherchons pas de conflit », a affirmé le président américain.

Sur la question de Taïwan, il a affirmé que la politique américaine n’avait « pas changé ». Et que Washington continuerait de respecter la doctrine d’une « Chine unique ». « Je ne vois donc aucune intention de la Chine d’envahir Taïwan », a-t-il ajouté.

Autre enseignement de la déclaration de Joe Biden : les deux pays se sont entendu pour de régulières visites ministérielles bilatérales, afin de « garder les canaux de communication toujours ouverts ». Antony Blinken se rendra ainsi bientôt à Pékin.

Surtout, les deux pays pourraient s’entendre pour peser de leur poids diplomatique et économique commun sur des questions stratégiques. Comme le refus de l’usage des armes nucléaires, conjointement réaffirmé avant la rencontre Biden – Xi Jinping.