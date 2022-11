Midterms : les Démocrates conservent le Sénat, et sauvent les meubles à la Chambre des représentants

Ce samedi 12 novembre, l’élection sénatoriale du Nevada a rendu son verdict. Remportée par la démocrate Catherine Cortez Masto, elle permet au parti du président Joe Biden de conserver sa courte majorité au Sénat. La débâcle annoncée à la Chambre des représentants ne devrait pas non plus avoir lieu. Le camp démocrate peut souffler.

La « vague rouge » annoncé par le camp républicain n’a pas eu lieu, loin s’en faut. Les midterms 2022 sont même une petite victoire pour le président démocrate Joe Biden.

Certes, les derniers résultats tardent à arriver, en particulier pour la Chambre des représentants. Aux derniers décomptes, les Républicains disposaient de 211 sièges, les Démocrates de 204. Avec une majorité à 218 et encore 19 résultats manquants, le parti présidentiel peut encore rêver arracher une courte majorité, en cas de carton-plein.

Mais les projections tablent plutôt sur une majorité à 220 sièges pour les Républicains, contre 2015 pour les Démocrates. De quoi pouvoir espérer faire passer un certain nombre de lois.

Les Démocrates conservent le Sénat au bout des ces midterms 2022

En revanche, le parti démocrate est parvenu à conserver sa majorité au Sénat. Il restait trois sièges en balance, avec 49 élus républicains, et 48 démocrates. Mais, ce 11 novembre 2022, les résultats sont tombés en Arizona : l’astronaute démocrate Mark Kelly y a battu Blake Masters. Le lendemain, Catherine Cortez Masto a arraché la victoire face au candidat républicain Adam Laxalt, après recomptage des voix.

La dernière élection, en Géorgie, nécessitera un second tour, le 6 décembre. Mais, avant d’en connaître le résultats, les Démocrates savent qu’au pire, le statu quoi régnera. Avec une égalité à 50 sièges, la voix de la vice-présidente Kamala Harris sera prédominante. Et, en cas de victoire en Géorgie, ils auront les coudées un peu plus franches.

Et si Joe Biden devra bien négocier pour mener sa politique, il sort raffermi d’une échéance sous haute tension.