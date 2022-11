Changement climatique : la planète au bord du gouffre

En pleine COP27, qui se tient actuellement en Egypte, u n rapport du Global Carbon Project montre que les émissions de gaz à effet de serre vont connaître une hausse de 1% en 2022, atteignant un nouveau niveau record. Bien loin d’une baisse pourtant indispensable pour éviter une catastrophe climatique.

Alors que le réchauffement climatique atteint 1,1°C, et provoque déjà des événements climatiques extrêmes qui surprennent même les climatologiques les plus pessimistes, l’objectif de l’accord de Paris, maintenir ce réchauffement sous les 1,5°C, semble déjà irréaliste.

Le Global Carbon Project a profité de la COP27, qui se tient actuellement en Egypte, pour publier son nouveau bilan carbone de la planète. Ce document, sur lequel ont travaillé des chercheurs du monde entier, présente des conclusions (très) inquiétantes.

Il indique qu’après la baisse de 2020, due exclusivement à la pandémie de Covid-19 (- 5,4 %), et le rebond attendu de 2021 (+ 5,1 %), les émissions vont repartir à la hausse en 2022, de 1%, pour atteindre un record historique de 36 milliards de tonnes. Et encore : ce chiffre tient compte d’émissions carbone en baisse en Chine, essentiellement du fait des restrictions Covid-19 toujours en vigueur.

Changement climatique : vers des désastres « catastrophiques » à court terme

Pour le reste, seul l’Union européenne est parvenue à réduire ses émissions. Elles sont toujours à la hausse aux Etats-Unis, en Inde, et dans le reste du monde. En cause : une nette augmentation de l’utilisation de pétrole (2,2%), provoquée essentiellement par le redémarrage du transport aérien. Le charbon, poussé par le manque de gaz, a connu également un rebond de 1%.

« On est en train de voir disparaître l’opportunité de ne pas avoir des désastres climatiques, catastrophiques pour le futur », s’alarme Philippe Ciais, chercheur au Laboratoire des sciences du climat et de l’environnement (LSCE) du Commissariat à l’énergie atomique (CEA).