Danemark : quelle nouvelle coalition pour la social-démocrate Mette Frederiksen ?

Forte du succès de son parti social-démocrate aux législatives danoises (27,6 % des voix, 50 sièges au Parlement), la Première ministre sortante, Mette Frederiksen pourrait constituer une coalition majoritaire exclusivement avec des partis du bloc de gauche. Pour autant, souhaitant avoir les coudées franches pour gouverner, elle pourrait tendre la main aux partis du centre…

Au bout du suspens, le bloc de gauche a remporté les élections législatives danoises du 1er novembre. Les cinq partis le composant ont ainsi remporté 87 sièges, auxquels s’ajoutent les trois du Groenland et des îles Féroés. Avec 90 voix, le bloc de gauche dispose donc d’une majorité d’une voix dans un Parlement comptant 179 sièges.

Mais le grand vainqueur du soir est bien le parti social-démocrate de la Première ministre sortante, Mette Frederiksen. Avec 27,6 %, il améliore son score des dernières élections et se présente, avec 50 députés, en position de force au Parlement. En tout, 12 partis y sont représentés. Le bloc de gauche peut donc compter sur 90 députés. Le droite et l’extrême-droite disposent de 73 sièges. Et le centre 16.

Mette Frederiksen pourrait tendre la main au centre de Lars Lokke Rasmussen

Au pouvoir depuis 2014, Mette Fredreriksen, habituée des coalitions minoritaires, pourrait donc former cette fois une alliance disposant de la majorité au Parlement exclusivement avec des partis de gauche. Mais elle pourrait aussi choisir l’option de s’assurer une majorité solide, pour gouverner plus efficacement dans une période troublée. Et, pour cela, tendre la main au centre.

« Elle souhaite former une coalition qui tende vers le centre car elle pense que cela peut garantir plus de stabilité aux réponses qui seront trouvées face aux crises actuelles, qui vont de l’inflation à l’énergie, à la guerre en Ukraine, en passant par le climat », explique Karin Thalberg, chercheuse à l’Institut Jacques Delors, aux Echos.

Et c’est peut-être celui qui se rêvait en arbitre, en faiseur de roi, l’ex-Premier ministre Lars Lokke Rasmussen, qui pourrait rejoindre la coalition gouvernementale. Avec près de 10% des voix, son nouveau parti Les Modérés, a fait une jolie percée. Mais les négociations promettent d’être longues (comme toujours), pour accorder les différents partis.