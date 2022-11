Etats-Unis : des élections de mi-mandat à haut risque pour Joe Biden

Traditionnellement défavorable au président en place, les élections de mi-mandat auront lieu, ce 8 novembre 2022, aux Etats-Unis. Et tout porte à croire que Joe Biden va perdre sa majorité à la Chambre des Représentants. Au Sénat, la mainmise des Démocrates ne tient déjà qu’à un fil. Dans un contexte marqué par l’inflation galopante, les Républicains semblent la valeur refuge de l’Oncle Sam.

L’électrochoc de l’annulation de l’arrêt « Roe vs Wade » par la Cour suprême risque d’être insuffisant. Certes, cette remise en cause de la constitutionnalité du droit à l’avortement a beaucoup fait réagir. Et elle a pu faire espérer un rebond démocrate, pour contrer l’influence de cette Cour suprême ultra-conservatrice.

Mais du temps a passé, et l’inflation semble être devenu le principal cheval de bataille des Américains. Or, une majorité des électeurs indécis (n’appartenant ni au camp démocrate, ni au camp républicain) estiment les Républicains mieux armés pour faire face à cette problématique.

Joe Biden a huit chances sur dix de perdre sa majorité à la Chambre des Représentants après les élections de mi-mandat

Dans ce contexte, les élections de mi-mandat, prévues ce 8 novembre 2022 (mais 17 millions d’électeur ont déjà voté par anticipation), s’annoncent délicates pour le président Joe Biden. Les derniers sondages indiquent qu’il a désormais huit chances sur dix de perdre sa majorité à la Chambre des Représentants. Contre sept sur dix cet été.

Du coté du Sénat, où la majorité démocrate ne tient qu’à la voix de la vice-présidente (égalité 50 sièges contre 50), davantage de Républicains remettront leur siège en jeu que de Démocrates, ce qui peut faire espérer au parti du président de conserver la chambre. Mais cela se jouera, dans un sens ou l’autre, dans un mouchoir de poche.