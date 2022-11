Iran : le régime ne faiblit pas face une contestation grandissante

Six semaines après ses débuts, la contestation contre le port du voile en Iran ne perd par en vigueur. Les Gardiens de la Révolution, le bras armé du régime, avait pourtant réclamé la fin des manifestations pour ce 30 octobre 2022. La répression pourrait se durcir encore, alors qu’elle a déjà fait 160 morts.



Ce 29 octobre 2022, Hossein Salami, chef des Gardiens de la Révolution, bras armé du régime iranien, avait réclamé la fin de la contestation pour ce dimanche 30 octobre. Malgré cet avertissement, qui laisse présager une répression toujours plus dure, les manifestants n’ont pas baissé la garde.

Voici six semaines que la mort de Mahsa Amini, tabassée à mort par la police pour port inapproprié du voile islamique, a déclenché l’un des plus importants mouvements de protestation contre le régime des mollahs, depuis leur arrivée au pouvoir en 1979.

Quelle issue pour le bras de fer entre la contestation et le régime en Iran ?

Les slogans sont toujours les mêmes : « femme, vie, liberté », et « mort à la dictature ». Si l’épicentre du mouvement se situe toujours dans les universités et les écoles, il touche désormais toutes les couches de la population iranienne. La jeunesse iranienne, nombreuse et puissante (55% des 86 millions d’Iraniens ont moins de trente ans) veut faire vaciller le régime.

En face, le pouvoir en place ne peut se permettre de reculer ou de négocier, les revendications portant sur les fondements mêmes de son autorité religieuse. La répression devrait donc encore se renforcer, alors que l’armée a déjà tiré à balles réelles sur la foule, faisant 160 morts.

Le bras de fer est entamé. La loyauté de la police et de l’armée sera, comme toujours dans une telle situation, cruciale. Le mouvement peut se finir dans une série de bains de sang et d’arrestations. Ou il peut conduire au renversement du régime. Une autre issue semble peu probable…