Emmanuel Macron veut envoyer des armes à l’Ukraine, et insiste sur l’unité de l’Europe

Le conflit en Ukraine a occupé l’essentiel de la partie « politique étrangère » de l’entretien donné d’Emmanuel Macron sur France 2, ce 12 octobre 2022. Il y indique la volonté de la France d’envoyer de nouvelles armes à l’Ukraine. En défendant la nécessité de stabilité de l’Europe, il rappelle que l’objectif reste de faire cesser la guerre. Et pour cela, ouvrir la table des négociations.

Ce mercredi 12 octobre 2022, le président de la République Emmanuel Macron a accordé un entretien très attendu à la chaîne France 2. Le conflit en Ukraine a, bien entendu, occupé le devant de la scène de la partie « politique étrangère ».

Pour Emmanuel Macron, « Vladimir Poutine doit cesser cette guerre et respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine »

Emmanuel Macron y a promis de livrer de nouvelles armes à l’Ukraine, en l’occurrence des radars et des missiles antiaériens. Il entend ainsi aider l’armée ukrainienne dans son opération de reconquête de son territoire.

Pour autant, il a également rappelé la nécessité de négocier une paix dès que possible. « A un moment donné, j’espère le plus tôt possible, il faudra que toutes les parties prenantes reviennent à une table de discussions », a indiqué le président de la République. « Aujourd’hui, d’abord, Vladimir Poutine doit cesser cette guerre, respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine et revenir autour de la table des discussions », complète-t-il.

Il affirme que l’objectif est bien de faire revenir l’Ukraine à ses frontières de 1991. Donc avec le Donbass et la Crimée. Conscient que cette déclaration ne plairait pas du coté de Moscou, Emmanuel Macron a précisé qu’il continuerait à parler avec Vladimir Poutine « à chaque fois que cela sera nécessaire ».

Il a enfin insisté sur la nécessité de maintenir l’Europe unie. « La stabilité de notre continent est l’affaire de tous », a rappelé le président de la République.