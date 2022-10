Le prix Nobel de la Paix 2022 partagé entre une ONG ukrainienne, une russe et un activiste biélorusse

Le Prix Nobel de la Paix 2022 a été attribué conjointement à deux ONG – une russe, Memorial, et une ukrainienne, Centre pour les libertés civiles -,et à un militant biélorusse, Ales Bialiatski. Un choix reflétant le conflit au coeur de cette année.

Il semblait évident que l’académie des Nobel mettraient le conflit ukrainien en avant pour l’édition 2022 de son prix consacré à la paix.

Mais elle a poussé le symbole plus loin, en choisissant un trio issu de trois pays au coeur de ce conflit : la Russie, l’Ukraine et la Biélorussie. Le Prix Nobel de la Paix 2022 a donc été attribué conjointement au militant biélorusse Ales Bialiatski, et à deux organisations défendant les droits humains, une en Russie, Memorial, une en Ukraine, le Centre pour les libertés civiles.

Créée en 1989, juste avant la chute du mur de Berlin, Memorial a été interdite en Russie en avril 2022. Une loi opportuniste permet en effet au Kremlin de fermer, sans avoir à se justifier, toute ONG accusée d’être un « agent de l’étranger ».

Ales Bialiatski, défenseur acharné de la liberté en Biélorussie, a été emprisonné par deux fois, en 2011 et 2021. Il vit désormais à l’étranger. Fondée en 2007, l’ONG ukrainienne Centre pour les libertés civiles documente les crimes de guerre et les atteintes aux droits de l’homme sur le territoire ukrainien, tout en apportant assistance aux victimes, notamment lors de l’invasion de la Crimée, durant la guerre larvée dans le Donbass et depuis le début de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

« Le comité Nobel norvégien souhaite honorer trois champions remarquables des droits humains, de la démocratie et de la coexistence pacifique dans les trois pays voisins Bélarus, Russie et Ukraine », a déclaré sa présidente Berit Reiss-Andersen.

« Les lauréats du prix représentent la société civile dans leur pays d’origine. Ils ont promu, pendant de nombreuses années, le droit de critiquer le pouvoir en place et de protéger les droits fondamentaux et les citoyens. Ils ont déployé des efforts considérables pour documenter les crimes de guerre, les violations des droits de l’homme et les abus du pouvoir », complète le Comité Nobel norvégien, en charge du prix pour la paix.