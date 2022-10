Visite d’Elisabeth Borne à Alger : un symbole d’un réchauffement stratégique

La France veut se rapprocher de l’Algérie, et mettre fin à une longue période trouble. Pour ce faire, six semaines après le président de la République Emmanuel Macron, c’est la cheffe du gouvernement Elisabeth Borne qui a fait d’Alger son premier déplacement officiel. Accompagnée de plus d’un tiers de son gouvernement, elle voulait renouer dialogue et partenariats économiques et stratégiques.

Une visite en grande pompe, pour que le symbole soit aussi fort que la brouille était intense entre Paris et Alge. Six semaines après le président de la République Emmanuel Macron, la première ministre, Elisabeth Borne, s’est en effet rendue, ce 9 octobre 2022, à Alger, pour sa première visite en tant que cheffe du gouvernement.

A Alger, Elisabeth Borne veut faire de l’économie le « premier pilier » du « partenariat renouvelé » entre la France et l’Algérie

Elle était accompagné de plus d’un tiers de son gouvernement. Outre le faste des réceptions et des visites officielles, chaque ministre a pu discuter avec son homologue algérien. Ce « cinquième Comité intergouvernemental de haut niveau France-Algérie », le premier depuis 2017, a débouché sur une série d’accords, dans un grand nombre de domaines : industrie, numérique, tourisme, agroalimentaire, start-up, emploi…

« C’est une étape pour bâtir des coopérations plus denses encore entre la France et l’Algérie », a pointé Elisabeth Borne lors de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre algérien, Aïmene Benabderrahmane. Elle entend faire de l’économie le « premier pilier » du « partenariat renouvelé » entre les deux pays.

«​Les entrepreneurs aspirent, en Algérie comme en France, à développer le commerce, l’innovation et à créer des emplois sources de richesse pour nos deux pays », a conclu la cheffe du gouvernement.