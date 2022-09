Royaume-Uni : Liz Truss, retour vers le futur ultra-libéral

Baisse les impôts des plus riches et des sociétés les plus rentables, pour dynamiser le pays et enrichir, par ruissellement, les classes les plus populaires. Même un Joe Biden, pourtant loin d’être un bolchevik, n’y croit plus. C’est pourtant la sauce à laquelle va être mangé le Royaume-Uni avec l’arrivée de Liz Truss au pouvoir. Son programme économique a de furieux relents des 80’s. Mais sans aucune douceur nostalgique.

Elle était donnée favorite, il n’y a pas eu de surprises. Au Royaume-Uni, les électeurs conservateurs ont élu Liz Truss présidente de leur parti. Et, partant, Première ministre. Et son programme économique, présenté cette semaine par son nouveau ministre dédié, Kwasi Kwarteng, ferait passer son prédécesseur Boris Johnson pour un dangereux socialiste.

Liz Truss : le Royaume-Uni aux riches, en priant pour que le saint ruissellement aide les autres…

Outre des aides massives pour réduire les factures d’électricité et de gaz (payée par de l’emprunt public, c’était pour la partie sociale), toutes ses mesures se résument à une ligne directrice : baisser les impôts. Et de préférence ceux des plus riches.

Boris Johnson voulait augmenter l’impôt sur les sociétés de 6%. Liz Truss va annuler la mesure, et réduire la fiscalité des entreprises de 30 milliards de livres. Les contributions à la sécurité sociale vont également baisser. Gain estimé pour les ménages les plus pauvres : moins d’un euro par mois. Pour les plus riches : 150 livres par mois.

L’impopularité de ce programme, en pleine crise sociale, est assumé par Liz Truss. Elle croit dans le ruissellement. Enrichir les riches permettra de rendre le pays attractif, de générer de l’activité, de la croissance, et au final profitera à tous.

Cela ressemble à un disque rayé ? Oui, c’est un vieux mantra libéral. Répété à l’envi par Ronald Reagan, Margaret Thatcher, Bush fils, ou Donald Trump. Une idée, un espoir, une conviction. Mais que les faits ont toujours démenti. Toujours.

Même Joe Biden trouve ce logiciel parfaitement obsolète. : « J’en ai ras le bol de la théorie du ruissellement, ça n’a jamais marché », a-t-il tweeté. Et les Britanniques risquent fort d’en payer, au final, la note.