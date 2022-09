La galaxie de l’amiante décortiquée dans un documentaire

Diffusé ce soir sur Arte, puis disponible en replay jusqu’au 18 novembre, L’Amiante, l’histoire sans fin est un documentaire de Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich qui revient sur les terribles dangers de cette fibre isolante, et sur son utilisation mondiale, qui reste particulièrement importante. Avec des conséquences sanitaires souvent désastreuses…

Vu de France, où l’amiante a été interdite dès 1997 (même si le pays reste truffé de bâtiments isolés par cette fibre, et qu’il faudra des dizaines d’années pour désamianter totalement l’Hexagone), il pourrait sembler logique que ce produit, massivement utilisé depuis les années 1950, soit totalement proscrit au niveau mondial.

Un documentaire dresse un constat terrifiant des usages, passés et présents, de l’amiante

Or, malgré les cohortes d’études qui prouvent sa dangerosité, l’amiante n’est interdite que dans 67 pays dans le monde. L’OMS estime qu’elle est responsable de 120 000 morts prématurés par an. Le documentaire L’Amiante, l’histoire sans fin, de Thomas Dandois et Alexandre Spalaïkovich, diffusé ce soir sur Arte à 20h55 (déjà disponible sur Arte TV jusqu’au 18 novembre), revient sur le passé, mais aussi le présent de cet isolant qui apporte la mort.

Des pays continuent massivement d’en produire. Notamment la Russie, la Chine, le Kazakhstan. Sans aucune protection pour les mineurs, bien évidemment. Les pays occidentaux préfèrent par ailleurs faire désamianter leurs déchets transportables, notamment les cargos, dans les pays du Sud. Au Bangladesh, un tiers des ouvriers de ces chantiers de démantèlement souffrent de maladies liées à cette fibre.

Aujourd’hui, 60% de l’amiante produite dans le monde est utilisée en Asie. Des multinationales dépensent des fortunes pour en vanter les mérites, en Inde, au Pakistan, au Vietnam. Une plongée glaçante dans les pires dérives de notre monde libéral et cynique.