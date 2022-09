Chili : la nouvelle Constitution rejeté par près d’un électeur sur trois

Lors du référendum organisé ce dimanche 4 septembre 2022, où le vote était obligatoire, la population du Chili a massivement rejeté, à 61,89 %, la nouvelle Constitution élaborée par l’assemblée constituante. Un camouflet pour la gauche chilienne, qui impose de repenser l’ensemble du processus constitutionnel.

Il est loin, le temps de l’espoir, né d’une assemblée constituante historiquement à gauche, et déterminée à débarrasser le Chili de sa Constitution héritée de la dictature de Pinochet.

Même parmi les plus ardents partisans du Rechazo (rejet de la constitution), personne n’espérait une telle victoire. Le référendum, organisé ce dimanche 4 septembre 2022, où le vote était obligatoire, a en effet débouché sur un rejet massif, à 61,89%.

Le Rechazo (rejet) de la Constitution plébiscité par 61,89% des électeurs du Chili

Trop à gauche, trop opposée à l’économie de marché, trop instable économiquement, laissant trop de place à l’Etat… Les principales critiques formulées par l’opposition de droite ont, semble-t-il, fait mouche auprès de la population.

« On ne pensait pas du tout gagner avec une telle différence. Le vote obligatoire a beaucoup joué. On doit même avoir plus de votes contre la constitution aujourd’hui que de voix qui avaient approuvé le processus de réforme constitutionnelle en 2020 », se félicite ainsi Eduardo Cretton, 27 ans, ancien constituant de Chile Vamos (coalition de droite).

Un chantier immense s’ouvre donc pour le président de gauche Gabriel Boric. « N’oublions pas pourquoi nous sommes arrivés jusqu’ici, ce mal-être est toujours latent et nous ne pouvons pas l’ignorer », a-t-il tout d’abord rappelé, en faisant allusion aux manifestations et revendications qui avaient embrasé les rues chiliennes en 2019, devant l’explosion des inégalités dans le pays.

« Je m’engage à faire tout mon possible pour construire, avec le Congrès et la société civile, un nouvel itinéraire constituant qui aboutisse à un texte qui, tenant compte des apprentissages du processus, parvienne à se faire l’écho d’une ample majorité », a synthétisé Gabriel Boric.