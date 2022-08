L’agresseur de Salman Rushdie plaide « non coupable »

Ce 12 août 2022, l’écrivain britannique Salman Rushdie, auteur des Versets sataniques et visé par une fatwa de l’Iran depuis 1989, a été victime d’une tentative de meurtre, via dix coups de couteau. Alors que la santé de l’auteur s’améliore, son agresseur, un jeune Américain d’origine libanaise de 24 ans, a comparu devant un tribunal, à New-York, et a plaidé « non coupable ».

Jugé blasphématoire par les musulmans intégristes, l’ouvrage Les versets sanatiques a conduit son auteur, le britannique (naturalisé depuis américain) Salman Rushdie, a être visé en 1989 par une fatwa lancée depuis de l’Iran, toujours en cours.

Ce 12 août 2022, Hadi Matar, un jeune Américain de 24 ans d’origine libanaise, a poignardé une dizaine de fois Salman Rushdie à New-York. Présenté devant un tribunal de New-York, le jeune homme n’a pas dit un mot. Son avocat a indiqué qu’il plaidait « non coupable » de « tentative de meurtre » de l’écrivain. Les procureurs estiment pour leur part l’attaque préméditée.

L’état de santé de Salman Rushdie en nette amélioration

Placé sous respirateur artificiel, l’état de santé de Salman Rushdie s’est depuis amélioré. Selon son agent Andrew Wylie, il a recommencé à parler samedi soir. « Il n’est plus sous respirateur, le chemin de la guérison a donc commencé. Ce sera long ; les blessures sont graves, mais son état va dans la bonne direction », synthétise Andrew Wylie.

Les dirigeants des pays occidentaux ont unanimement condamné l’attaque et salué l’auteur des Versets sataniques. Ironiquement, l’agression a provoqué une explosion des ventes de ses ouvrages. En Iran, en revanche, le quotidien ultraconservateur Kayhan s’est félicité de l’agression : « Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l’apostat et le vicieux Salman Rushdie. Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l’ennemi de Dieu avec un couteau ».