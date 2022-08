Conflit en Ukraine : vers une pause dans les offensives ?

Voici plus de 3 semaines que les lignes de front en Ukraine ne bougent plus. La Russie a cessé de lancer de grandes offensives. Les forces ukrainiennes tardent quant à elles à partir à l’assaut de Kherson, comme elles l’ont annoncé. Ce relatif calme (car des frappes aériennes et d’artilleries ainsi que des escarmouches au sol ont toujours lieu) pourrait durer encore quelques semaines.

Certes, l’activité militaire en Ukraine reste importante, avec notamment des frappes aériennes ou d’artillerie. Mais la ligne de front n’a pratiquement pas bougé depuis 3 semaines. Les attaques de grande ampleur semblent en pause.

« Depuis sa prise de Severodonetsk et Lysychansk, début juillet, la Russie a marqué une pause, reconstitué ses forces et les a redistribuées plutôt au sud du front du Donbass, ainsi que dans la région entre le Dniepr et la Crimée », indique le spécialiste des conflits Michel Goya, aux Echos.

Ukraine : les grandes offensives ne devraient pas reprendre dans un futur proche

Coté ukrainien, la grande offensive pour reprendre Kherson, annoncée depuis des semaines, n’a toujours pas été lancée. La Russie envisage en effet d’annexer la ville via un référendum, rendant urgente l’attaque ukrainienne.

« Mais la reconquête par Kiev de cette région sera très difficile, car c’est une zone plate, où on voit venir l’ennemi de loin, riche en villages constituant des points d’appui, où les forces ukrainiennes (…) ne disposent pas actuellement d’une nette supériorité numérique, et restent inférieures en puissance de feu, même si l’artillerie occidentale constitue un apport qualitatif important », précise Michel Goya.

Le plus probable est donc, pour le politologue, que la pause des grandes offensives se prolonge, en attendant que l’un des deux belligérants ait assez reconstitué ses forces pour repartir à l’assaut. D’un point de vue matériel, Michel Goya souligne que l’Occident a livré à l’Ukraine la quasi-totalité des armes terrestres disponibles. Si elles ont équilibré le rapport de force, elles ne l’ont pas fait basculer.

Coté russe, les analystes s’étonnent que l’armée puisse encore envoyer des missiles balistiques, alors que son stock devrait être épuisé depuis des semaines. « La capacité de l’artillerie russe à maintenir encore dans la durée une activité intense sera sans doute une des clés du conflit », conclue Michel Goya.