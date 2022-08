Le Kremlin interdit aux investisseurs occidentaux de se désengager des projets énergétiques ou des banques en Russie

Un décret de Vladimir Poutine, publié ce 5 août 2022, interdit désormais aux investisseurs de pays « inamicaux » de se désengager de projets énergétiques ou financiers en Russie. La liste complète des projets concernés sera publiée sous dix jours.

Depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, de nombreuses sociétés occidentales ont décidé de se désengager de leurs investissements en Russie. Mais le Kremlin vient de fermer la porte à cette possibilité, dans les secteurs de l’énergie et de la banque.

Cession d’actifs interdit pour les investisseurs des pays « inamicaux » en Russie

Ce 5 août 2022, Vladimir Poutine a ainsi signé un décret, publié dans la foulée. Il interdit aux investisseurs étrangers originaires de pays ayant eu des actions « inamicales » envers la Russie (« visant à imposer des mesures restrictives contre les citoyens russes et les entités juridiques russes ») de céder leurs participations dans des projets financiers et énergétiques russes.

Rayon énergie, le décret cite nommément les projets pétroliers et gaziers de Sakhaline-1 et de Kharyaga. Exxon Mobil, via sa filiale Exxon Neftegaz, détiendrait par exemple 30 % de participations dans le projet Sakhaline-1. Le japonais Sodeco en posséderait également 30. Le décret vise plus globalement l’ensemble des sociétés produisant de l’électricité, raffinant du pétrole ou gérant des équipements énergétiques.

Dans le secteur financier, l’italien UniCredit et l’autrichien Raiffeisenn n’ont toujours pas réussi à se désengager de Russie. Le Kremlin devrait publier sous 10 jours la liste des sociétés visées par l’interdiction. Ces restrictions dureront au moins jusqu’au 31 décembre 2022. Mais le Kremlin se réserve le droit de les prolonger.