Le yuan et le dollar augmentent leur influence au FMI

Ce 1er août 2022, une nouvelle répartition des monnaies dans la devise de référence du FMI entre en vigueur. Signe d’une évolution du commerce international au profit de la Chine, elle accorde notamment un poids relatif plus élevé au yuan chinois et au dollar américain. Les devises européenne, britannique et japonaise voient leur influence réduite.

La part de la Chine dans le commerce mondial est en hausse constante. De 13,5% en 2015, elle atteignait 15% en 2020, selon Cruced. Signe de cette montée en puissance, la monnaie chinoise, le yuan, avait intégré en 2016 le panier des devises de réserve du FMI. Baptisé droits de tirage spéciaux (DTS), il s’agit de l’unité de compte du FMI et de la monnaie de réserve internationale.

Le yuan rejoignait les quatre autres devises de référence, le dollar américain, l’euro européen, la livre britannique et le yen japonais. Un savant calcul détermine le rapport entre ces cinq devises. Il prend logiquement en compte la valeur des exportations de biens et de services des pays impliqués pendant les cinq années précédentes.

La part du yuan dans la devise de référence du FMI grimpe de 10,92 % à 12,28 %

Mais il s’appuie aussi sur un indicateur financier qui comprend, à parts égales, les réserves officielles libellées dans la monnaie d’un pays qui sont détenues par d’autres autorités monétaires non émettrices de cette monnaie, le volume des opérations de change dans cette monnaie, ainsi que la somme de l’encours des engagements bancaires internationaux et des titres de créance internationaux libellés dans cette monnaie.

Le FMI a d’ailleurs entamé une réflexion pour rénover cet indice. Reste que c’est sur la base de ce calcul que l’institution a présenté, mi-mai 2022, la nouvelle répartition des DTS. Elle entre en vigueur ce 1er août 2022, et accorde un poids relatif plus élevé au yuan et au dollar.

La part de la monnaie chinoise dans le panier de réserve passe ainsi de 10,92 % à 12,28 %. Le dollar grimpe de 41,73 % à 43,38 %. Toujours deuxième devise du panier, l’euro accuse un repli de 30,93 % à 29,31 %. La part du yen tombe à 7,59 % (contre 8,33 %), et celle de la livre à 7,44 % (8,09 %).