L’OMS alerte sur la vaccination infantile dans le monde

L’OMS et l’Unicef ont lancé une « alerte rouge » sur la vaccination infantile dans le monde. Elle est en effet en net recul entre 2019 et 2021, effet direct de la pandémie de Covid-19. Plus inquiétant : malgré la fin des confinements, aucun rattrapage n’a été sensible en 2021, au contraire. De quoi faire craindre la résurgence d’épidémies de maladies infantiles évitables .

La proportion d’enfants ayant reçu les trois doses du vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite (DTP) est courament utilisé comme indicateur-clef de la couverture vaccinale à travers le monde. Or, elle est tombée de 86% en 2019 à 81% en 2021, après des années de hausse régulière.

La vaccination infantile en net recul entre 2019 et 2021 selon l’OMS et l’Unicef

C’est l’inquiétante conclusion d’un rapport publié conjointement par l’OMS et l’Unicef, mi-juillet 2022. Il indique que 25 millions d’enfants ont ainsi raté une ou plusieurs doses du vaccin DTP en 2021. Soit 2 millions de plus qu’en 2020, et 6 millions de plus qu’en 2019.

Sur ces 25 millions, 18 millions n’ont reçu aucune dose. Ils vivent pour la plupart dans des pays à revenus moyens ou faibles, notamment en Inde, au Nigeria, en Indonésie, en Ethiopie et aux Philippines. « Il s’agit d’une alerte rouge pour la santé des enfants. Nous sommes témoins de la plus forte baisse continue de l’immunisation infantile depuis une génération », s’insurge Catherine Russell, directrice générale de l’Unicef.

Les causes de cette baisse sont multiples, mais semblent pour la plupart liées à la pandémie de Covid-19. Les efforts pour vacciner contre le nouveau virus ont notamment pu faire baisser l’urgence d’autres vaccinations. L’OMS et l’Unicef évoquent aussi les conflits, la désinformation accrue, et les problèmes d’approvisionnement ou de continuité des soins liés directement à la pandémie de Covid-19.

Cette baisse de la couverture vaccinale, associée à de la malnutrition, pourrait provoquer de terribles épidémies de maladies infantiles, qui auraient pourtant pu être évitées.