Une statue d’un dieu du maïs maya découverte au Mexique

Historiens et archéologues se posent encore de nombreuses questions sur la religion maya, ses rites et signification. Une riche découverte archéologique devraient les aider à progresser sur ce sujet. L’Institut national d’anthropologie et d’histoire (INAH) mexicain a en effet annoncé, mardi 31 mai, la découverte d’une tête sculptée vieille d’environ 1 300 ans, représentant un dieu maya du maïs.

La cité de Palenque, dans la région mexicaine du Chiapas, est l’un des plus beaux témoins de la civilisation maya. Son patrimoine architectural et sculptural sont sans égal. Le palais de Palenque en est l’un des joyaux.

Des archéologues fouillent régulièrement les anciennes cités mayas. Et, durant l’été 2021, les chercheurs ont fait une découverte d’importance. Elle a été révélée ce 31 mai 2022 par l’INAH mexicain. Il s’agit d’une tête sculptée datant d’environ 1 300 ans, représentant l’un des dieux mayas du maïs, retrouvée dans les allées du palais de Palenque.

La découverte d’une tête de dieu maya du maïs va éclairer la compréhension de ces divinités

Ces divinités demeurent encore méconnues, malgré la place centrale qu’elles avaient dans les panthéons mayas. Les archéologues ont d’ailleurs découvert, près de la tête, longue de 45 centimètres, un bassin et à un dépôt d’offrandes. Étaient notamment entreposés :

des restes d’animaux – cailles, tortues blanches, poissons, chiens –,

des coquillages,

des pinces de crustacés,

des fragments d’os sculptés,

des pièces de céramique,

trois morceaux de figurines anthropomorphes,

cent vingt fragments de pointes de flèche en obsidienne,

une portion de perle en pierre verte,

deux perles en coquillage,

des graines et des petites conques.

Cette découverte devrait aider à comprendre « comment les anciens Mayas de Palenque faisaient constamment revivre le mythe de la naissance, de la mort et de la résurrection de la divinité du maïs », selon l’archéologue de l’INAH Arnoldo Gonzalez Cruz.