Sri Lanka : en pleine crise économique, le président fuit, l’état d’urgence décrété

Conspué par des manifestations massives, jugé responsable de la situation économique catastrophique du pays, le président du Sri Lanka Gotayaba Rajapaksa, qui avait annoncé sa démission, a fui aux Maldives ce 13 juillet 2022 : son premier ministre a été nommé président par intérim, et a décrété l’état d’urgence. Des élections présidentielles sont prévues pour la semaine prochaine.

Le Sri Lanka est dans une situation économique cataclysmique. En manque de devises étrangères, le pays est incapable de régler les importations nécessaires à sa survie quotidienne. Ce qui provoque d’importantes pénuries de nourriture, de carburants et autres produits de première nécessité.

Sri Lanka : le président Gotayaba Rajapaksa en fuite aux Maldives, le premier ministre décrète l’état d’urgence

Le président Gotayaba Rajapaksa s’est retrouvé au coeur de la contestation populaire, jugé responsable de la situation par sa gestion défaillante. La foule en colère a notamment pris d’assaut sa résidence ce 9 juillet 2022. Gotayaba Rajapaksa a annoncé son intention de démissionner ce 13 juillet 2022. Il devait laisser la place à un gouvernement d’union.

Mais, après une première tentative avortée ce 12 juillet 2022, le président sri-lankais a réussi à fuir le pays. Il s’est ainsi envolé, ce 13 juillet 2022, pour les Maldives, avec sa femme et un garde du corps. Personne ne sait actuellement où il se trouve.

Dans la foulée de ce départ, le premier ministre Ranil Wickremesinghe, député de l’opposition, nommé président par intérim, a décrété l’état d’urgence. Quelques heures plus tard, des manifestants en colère se sont rués sur les bureaux de Ranil Wickremesinghe. Ils ont débordé les forces de l’ordre et s’y sont introduits. Il a fallu faire intervenir la police et l’armée pour rétablir l’ordre.

Le Sri Lanka devrait organiser une nouvelle élection présidentielle dès ce 20 juillet 2022.