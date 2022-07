Covid : malgré une septième vague, l’Europe refuse toute mesure de restrictions sanitaires

La levée totale des restrictions sanitaires, ajoutée à l’apparition de nouveaux variants plus contagieux, provoque un net rebond de l’épidémie de Covid-19 en Europe. Mais, le nombre de décès restant stable, les gouvernements n’envisagent pas, pour l’heure, de remettre en place des mesures restrictives.

L’Europe est-elle trop laxiste face à la septième vague de l’épidémie de Covid-19 ? Dans de nombreux pays, le virus s’est remis à circuler à grande vitesse. La France a même le taux d’incidence le plus élevé du monde cette semaine, derrière Taïwan et quelques micro-Etats. Mais en Allemagne, en Italie, en Grèce, en Autriche, en Espagne, le virus progresse aussi fortement.

Septième vague de Covid en cours en Europe, mais pas de retour des restrictions sanitaires

Les causes sont connues : tout d’abord la fin des restrictions sanitaires et le relâchement des gestes barrières. Ensuite la baisse de la réponse immunitaire des Européens, plusieurs mois après les derniers rappels. Enfin, et surtout, l’arrivée en masse de nouveaux variants, notamment les nouveaux sous-variants d’Omicron, BA.4 et surtout BA.5, plus contagieux et plus aptes à réinfecter des personnes vaccinées et/ou ayant déjà contracté le virus.

Certes, ces sous- variants ne semblent pas causer de formes plus graves du Covid-19. Si les infections progressent en flèche, le nombre de décès est plutôt stable. Ce qui peut expliquer le choix de tous les gouvernements européens de ne pas remettre en place de mesures restrictives.

Le risque est pourtant réel. « Comme les pays à travers l’Europe ont levé les mesures sociales qui étaient en place, le virus va circuler à des niveaux élevés au cours de l’été », a affirmé le directeur pour l’Europe de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Hans Kluge. « Nous devons continuer à traquer le virus parce que ne pas le faire nous rend de plus en plus aveugles aux modes de transmission et à (son) évolution », complète-t-il.