Etats-Unis : vers une loi minimale contrôlant les armes à feu ?

Les récentes tueries aux Etats-Unis ont relancé le débat sur l’encadrement des armes à feu. Les manifestations en ce sens se multiplient. Mais, malgré la volonté du président Joe Biden, instaurer des mesures strictes semble quasi-impossible devant l’opposition d’une majorité des Républicains. Pour autant, dix sénateurs républicains se sont récemment associés à dix sénateurs démocrates pour proposer un projet de loi instaurant un contrôle minimal.

Le 24 mai 2022, aux Etats-Unis, un jeune homme de 18 ans, armé d’un fusil-mitrailleur, a tué dix-neuf écoliers et deux enseignantes dans une école primaire d’Uvalde, près de la frontière mexicaine. Plus tôt dans le mois, un suprémaciste blanc avait tué dix personnes noires à Buffalo.

L’onde de choc de ces drames, en particulier celui d’Uvalde, a provoqué des manifestations de grandes ampleurs. Les manifestants réclament un meilleur contrôle des armes à feu. Le président Joe Biden et le clan démocrate ont proposé un ensemble de mesures permettant de restreindre le port d’armes aux Etats-Unis.

10 sénateurs républicains soutiennent un projet de loi permettant un contrôle a minima des armes à feu aux Etats-Unis

Mais une écrasante majorité des élus républicains sont opposés à tout contrôle. Et, pour l’adopter, une loi de ce type a besoin de la majorité qualifiée au Sénat, soit 60 voix. Or, le Sénat se partage entre 50 démocrates et 50 républicains. Seule la voix de la vice-présidente Kamala Harris fait pencher la balance du coté démocrate.

Joe Biden a donc revu ses ambitions à la baisse. Ce 12 juin 2022, un groupe de 10 sénateurs démocrates et 10 sénateurs républicains ont ainsi présenté un projet de loi sur le sujet. L’accord obtenu est clairement a minima. Il vise à interdire les armes à feu aux personnes jugées dangereuse, à imposer des contrôles sur la santé mentale, à renforcer la sécurité dans les écoles et améliorer la vérification des antécédents judiciaires et psychologiques pour les acheteurs d’armes âgés de 18 à 21 ans.

Mais ce texte a une chance raisonnable d’être adopté par le Congrès. Joe Biden, préférant voir le verre à moitié plein, a salué des « avancées » insuffisantes mais « importantes ». Il estime notamment qu’il s’agirait du texte « le plus significatif sur le contrôle des armes à feu à être voté au Congrès depuis des décennies ».